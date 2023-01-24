Военная операция на Украине. День 335-й

Группа военно-технических советников «Царские волки» привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил в интервью РИА Новости экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы советников Дмитрий Рогозин.
«Гибкий бетон - это специальная технология, просто намотанные такие рулоны, которые мы туда привезли, они показали свою высокую эффективность. Просто обкладываем блиндаж таким листом бетона, который при соприкосновении с влагой застывает и становится реально твердым», — рассказал Рогозин.
По его словам, технология помогает справляться в нехваткой древесины в зоне СВО.
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