Военная операция на Украине. День 335-й

8:28

Группа военно-технических советников «Царские волки» привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил в интервью РИА Новости экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы советников Дмитрий Рогозин.

«Гибкий бетон - это специальная технология, просто намотанные такие рулоны, которые мы туда привезли, они показали свою высокую эффективность. Просто обкладываем блиндаж таким листом бетона, который при соприкосновении с влагой застывает и становится реально твердым», — рассказал Рогозин.

По его словам, технология помогает справляться в нехваткой древесины в зоне СВО.