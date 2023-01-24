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Политика

Военная операция на Украине. День 335-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 335-й день

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Военнослужащий инженерной бригады проводит разминирование территории в южном секторе специальной военной операции

Военнослужащий инженерной бригады проводит разминирование территории в южном секторе специальной военной операции

Александр Гальперин/РИА Новости
Немецкий концерн Rheinmetall может предоставить Украине 139 танков Leopard, пишет Reuters. Благоприятный сценарий конфликта для Украины заключается в заморозке конфликта, пишет The Telegraph. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов назвал использование Украины для гибридной войны одной из главных угроз России. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ). «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:28

Группа военно-технических советников «Царские волки» привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил в интервью РИА Новости экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы советников Дмитрий Рогозин.

«Гибкий бетон - это специальная технология, просто намотанные такие рулоны, которые мы туда привезли, они показали свою высокую эффективность. Просто обкладываем блиндаж таким листом бетона, который при соприкосновении с влагой застывает и становится реально твердым», — рассказал Рогозин.

По его словам, технология помогает справляться в нехваткой древесины в зоне СВО.

8:26

8:21

8:16

Зеленский ввел санкции против 22 представителей РПЦ.

8:15

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки

По информации СМИ, в отставку подал замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, могут уйти связанные с ним главы нескольких украинских военно-гражданских администраций. Кроме того, заявление об увольнении написал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании.

8:09

Немецкий концерн Rheinmetall мог бы передать Киеву к апрелю или маю 29 танков Leopard 2A4, еще 22 таких — к концу 2023 или началу 2024, а также 88 Leopard 1 (когда — неизвестно). Всего — 139 танков, пишет Reuters.

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Global Look Press
8:07

8:05

Стремление НАТО расшириться и использовать Украину для ведения гибридной войны являются угрозами для военной безопасности России, считает начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 335-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

8:01

Наиболее благоприятный сценарий для Украины заключается в заморозке конфликта и сохранении страны примерно в ее нынешних границах — без территорий под контролем РФ. Такое мнение выразила колумнист британской газеты The Daily Telegraph Шерелл Джейкобс.

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