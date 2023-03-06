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Политика

Военная операция на Украине. День 376-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 376-й день

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Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» на боевой позиции в южном секторе спецоперации

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» на боевой позиции в южном секторе спецоперации

Алексей Майшев/РИА Новости
Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе Белгородской области, пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Адвокат рассказал, что расследование уголовного дела бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации ВС РФ завершено, рассмотрение по существу может начаться к концу марта. Администрация Байдена не готова однозначно поддержать планы Украины по возвращению Крыма, пишет The Hill. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:45

Власти Украины начали готовить общество к отступлению из Бахмута, пишет газета The New York Times — ТАСС.

08:39

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 99 снарядов — ТАСС.

08:36

В ЛНР сообщили, что ВСУ перебрасывают артиллерию натовского образца под Сватово — ТАСС.

08:33

Некачественные снаряды с иностранной маркировкой сдетонировали на позициях ВСУ под Часовым Яром в ДНР при боевой стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», погибли два человека, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки — ТАСС.

08:30

Артиллеристы из миномета обстреляли позиции ВСУ.

08:27

В Донецке изготавливают запчасти для беспилотников на 3D-принтере.

08:25

Киевские силовики в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:23

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил «российскую» символику в рекламе Louis Vuitton с французским триколором — ТАСС.

Компания выпустила рекламный ролик, в котором, помимо прочего, были показаны развевающийся на ветру сине-бело-красный триколор с нарисованной на нем латинской буквой V. Расположение цветных полос соответствует их расположению на флаге Франции, а литера V входит в логотип Louis Vuitton.

По мнению Подоляка, французский дом моды, который, по его мнению, ориентирован на «русского нувориша», решил публично заигрывать с «символами агрессии».

08:20

Решения, которые Европа пытается найти для разрешения кризиса на Украине, не работают. Конец конфликту может положить только прекращение огня, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу SVT — ТАСС.

08:19

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Индонезией, сообщил ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

08:17

Администрация Байдена не готова однозначно поддержать планы Украины по возвращению Крыма, говорится в статье The Hill.

Как отмечается в материале, сотрудники администрации президента США Джо Байдена «сохраняют неопределенность» в вопросе о Крыме. По данным издания, они «неоднократно обходили стороной вопрос о том, будет ли Вашингтон поддерживать усилия Киева» по возвращению Крыма, откладывая разъяснение своей позиции «на потом».

«Хотя должностные лица США говорили, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется ей для победы в войне, они не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму. Это отчасти связано с тем, что для успешной наступательной операции с целью восстановления контроля над Крымом потребовались бы, вероятно, тяжелые вооружения: дальнобойные ракеты, танки, самолеты», — говорится в статье.

08:14

Расследование уголовного дела бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации ВС РФ завершено, рассмотрение по существу может начаться к концу марта, сообщил ТАСС адвокат Владислав Идамжапов.

08:12

Ситуация вокруг Бахмута спровоцировала разногласия и «пререкания» между Зеленским и Залужным, сообщил Bild на источники в Киеве.

По данным издания, украинские военные еще несколько недель назад предлагали сдать город, опасаясь полного окружения.

08:10

Система ПВО сработала в Новом Осколе, сбиты три ракеты, пострадал один человек, сообщили белгородские власти — РИА Новости.

08:05

США и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина с Зеленским, заявил РИА Новости член совбеза при президенте Турции Эрхан.

«Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — сказал он.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями военной спецоперации на Украине.

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