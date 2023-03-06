Военная операция на Украине. День 376-й

08:23

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил «российскую» символику в рекламе Louis Vuitton с французским триколором — ТАСС.

Компания выпустила рекламный ролик, в котором, помимо прочего, были показаны развевающийся на ветру сине-бело-красный триколор с нарисованной на нем латинской буквой V. Расположение цветных полос соответствует их расположению на флаге Франции, а литера V входит в логотип Louis Vuitton.

По мнению Подоляка, французский дом моды, который, по его мнению, ориентирован на «русского нувориша», решил публично заигрывать с «символами агрессии».