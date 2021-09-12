Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дружеские отношения россиян и украинцев не утеряны, несмотря на рост числа оболваненных украинской пропагандой людей. Об этом он рассказал в эфире Общенационального телевидения Беларуси.

«Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас «дружба» с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но все равно мы все славяне, и мы действительно родственники», — рассказал Песков.

Ранее Песков рассказал, что суть экономической интеграции с Белоруссией состоит в том, чтобы людям стало лучше жить.

Он отметил, что «в условиях абсолютно безжалостной мировой конъюнктуры только интегрируясь экономически Россия и Белоруссия могут выстоять и обеспечить себе поступательное и постоянное развитие».

По его словам, чтобы гражданам двух стран стало лучше жить, необходимо, чтобы люди имели одинаковые права, а товары и услуги перемещались свободно.