Песков сообщил об отсутствии подвижек в подготовке встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменений в подготовке встречи главы государства Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет. Подвижек пока нет», — ответил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Киевом Минских договоренностей и давление на политических оппонентов внутри страны не содействуют подготовке к встрече президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что сомневается в целесообразности встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

21 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Согласно заявлению, встреча руководителей США и Украины состоится в Белом доме 30 августа 2021 года.