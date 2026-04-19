Украина допустила силовой захват Приднестровья. Военная операция, день 1516-й

Российские БПЛА «Герань» используют мобильный интернет соседних стран для ударов, утверждет советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.
В Николаеве после атаки дронов частично обесточены два района города, сообщил глава ОВА Ким.
Киев обращался к Анкаре с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского с возможным участием лидеров США и Турции по вопросу урегулирования на Украине, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал Владимира Зеленского основными причинами «геноцида» Киева против украинского и русского народов.
Украина готова с понедельника восстановить поставки по «Дружбе», если Венгрия снимет вето на кредит в €90 млрд от ЕС, заявил действующий премьер-министр Виктор Орбан со ссылкой на Брюссель.
Berliner Zeitung: Европа идет на милитаризацию отношений с Россией из-за проблем в экономике.
«Вместо того чтобы совместно с Россией работать над прекращением конфликта, руководство ЕС делает ставку на милитаризацию, надеясь таким образом остановить сворачивание промышленного производства и преодолеть стратегическую зависимость», — говорится в публикации.
Папа римский Лев осуждает эскалацию конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters. Выступая в Анголе, понтифик призвал приступить к диалогу для разрешения ситуации.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что передал боевым подразделениям еще пять бронированных машин повышенной проходимости, оснащенных системами радиоэлектронной борьбы. Три автомобиля направлены отряду «Орлан», две — «БАРСу-Белгород».
«На данный момент передали в муниципалитеты, нашей самообороне, «Орлану» и «БАРСу-Белгород» более 210 бронированных автомобилей. До конца месяца поступят девять броневиков повышенной проходимости», — уточнил глава региона.
Украина не сможет взять под контроль Приднестровье «без единого выстрела», а сценарий вооруженного захвата региона является «преждевременным», заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).
«Без единого выстрела — я, например, в это не верю. Если поставить вопрос, можем ли мы это сделать, конечно, можем. С выстрелами, но можем», — заявил он.
В Туапсе ликвидировали возгорание в морском терминале, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Евросоюз в любом случае нашел бы способ разблокировать кредит для Украины, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Совет ЕС по иностранным делам, который соберется 21 апреля в Люксембурге, рассмотрит вопрос о разблокировании кредита Киеву на €90 миллиардов на 2026–2027 годы.
«Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», — сказал Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
В Белгороде, Шебекине, Белгородском и Шебекинском округах запущена сирена ракетной опасности, сообщил региональный оперштаб.
Белоруссия якобы готовится к открытию «второго фронта» против Украины, заявил экс-глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, белорусы сейчас будто бы подготавливаются к запуску ракет или дронов в сторону Киева.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя организацию переговоров по Украине — как на техническом уровне, так и на уровне первых лиц.
«Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях — как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и содействовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами», — отметил он.
В первом квартале 2026 года поток беженцев из Сирии и Украины в страны Евросоюза заметно сократился. Об этом со ссылкой на закрытый отчет Еврокомиссии пишет немецкая газета Welt am Sonntag.
80 террористических атак украинских беспилотников сорвали в ДНР за прошедшую неделю, рассказали в пресс-службе УФСБ России по республике.
Военнослужащие группировок «Центр» и «Север» улучшили тактическое положение в зоне СВО, а подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ.
Силы ПВО за сутки сбили 274 украинских беспилотных БПЛА самолетного типа. ВСУ за этот период потеряли более 1170 военных на всех направлениях СВО.
‼️ Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ. Под поражение также попали цеха производства и площадки подготовки к запуску дальнобойных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.
ВСУ 18 апреля ударили по запорожскому городу Днепрорудное. В результате атаки пострадала 15-летняя девочка, врачи оценивают её состояние как тяжелое, сообщила глава Васильевского округа Наталья Романиченко.
ВСУ за сутки атаковали населенные пункты Белгородской области, применив около 50 беспилотников и 15 боеприпасов. Об этом сообщил оперштаб региона.
В Таганроге после ночной атаки беспилотников повреждены коммерческие объекты, механический колледж и более 10 автомобилей, сообщила мэр города Светлана Камбулова.
По ее словам, на местах падения обломков работают экстренные службы, оцеплены территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева и Приморского парка.
Камбулова также уточнила, что трем пострадавшим жителям помощь оказали на месте — госпитализация им не понадобилась.
Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» получили госнаграды за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Церемония состоялась в пункте временной дислокации подразделения.
ВС России ударили по резервам 80-й украинской бригады в Сумской области, рассказал РИА Новости представитель силовых структур.
Более 60 украинских ударных гексакоптеров «Баба-Яга» с начала апреля уничтожили подразделения группировки войск «Север», заявил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным «Карта». Дроны ликвидировали как в буферной зоне, так и над линией боевого соприкосновения.
Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили БПЛА, личный состав и технику ВСУ на добропольском направлении, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Участникам СВО в Бердянске передали подарки от Владимирской области: спецсредства, мобильную баню-палатку, пасхальные куличи, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«Сердечная благодарность от участников СВО за помощь предприятиям, предпринимателям, нашим коллегам из правительства, муниципалитетов и просто неравнодушным землякам. Ребята ждут не только гуманитарный груз, им греет душу, что на малой родине их помнят и болеют за них. Одобрение и поддержка – вот то, что лучше всего укрепляет боевой дух», — написал глава Владимирской области.
В ночь на 19 апреля БПЛА «Герань» атаковали военные цели ВСУ в Чернигове и окрестностях, Сумах и области, а также в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и контролируемой ВСУ части Запорожской области, сообщила «Украина.ру».
⚡️ В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 13 БПЛА самолетного типа ВСУ. Дроны уничтожили в Белгородской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.
❗️ Почти пять тысяч мирных жителей Донбасса погибли из-за агрессии со стороны киевского режима с 2014 года, еще более 13 тысяч получили ранения, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В Ейске из-за падения обломков БПЛА в трех частных домах выбило окна, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — уточнили в оперативном штабе.
Ночью ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В Таганроге – трое человек обратились за медицинской помощью, которая им была оказана медиками. В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», – написал глава региона.
В Неклиновском районе уничтожили БПЛА, в регионе объявили беспилотную опасность.
Сегодня 1516-й день военной операции на Украине.