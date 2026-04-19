Война США и Израиля против Ирана
Украина допустила силовой захват Приднестровья. Военная операция, день 1516-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1516-й день
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов допустил силовой захват ВСУ Приднестровья. В туапсинском морском терминале ликвидировали пожар, возникший после атаки ВСУ 16 апреля. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Белоруссию в якобы подготовке к открытию «второго фронта» против Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

17:36

Российские БПЛА «Герань» используют мобильный интернет соседних стран для ударов, утверждет советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

17:14

В Николаеве после атаки дронов частично обесточены два района города, сообщил глава ОВА Ким.

17:05

Киев обращался к Анкаре с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского с возможным участием лидеров США и Турции по вопросу урегулирования на Украине, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

16:55

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал Владимира Зеленского основными причинами «геноцида» Киева против украинского и русского народов.

16:47

Украина готова с понедельника восстановить поставки по «Дружбе», если Венгрия снимет вето на кредит в €90 млрд от ЕС, заявил действующий премьер-министр Виктор Орбан со ссылкой на Брюссель.

16:10

Berliner Zeitung: Европа идет на милитаризацию отношений с Россией из-за проблем в экономике.

«Вместо того чтобы совместно с Россией работать над прекращением конфликта, руководство ЕС делает ставку на милитаризацию, надеясь таким образом остановить сворачивание промышленного производства и преодолеть стратегическую зависимость», — говорится в публикации.

15:58

Папа римский Лев осуждает эскалацию конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters. Выступая в Анголе, понтифик призвал приступить к диалогу для разрешения ситуации.

15:52

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что передал боевым подразделениям еще пять бронированных машин повышенной проходимости, оснащенных системами радиоэлектронной борьбы. Три автомобиля направлены отряду «Орлан», две — «БАРСу-Белгород».

«На данный момент передали в муниципалитеты, нашей самообороне, «Орлану» и «БАРСу-Белгород» более 210 бронированных автомобилей. До конца месяца поступят девять броневиков повышенной проходимости», — уточнил глава региона.

15:30

Украина не сможет взять под контроль Приднестровье «без единого выстрела», а сценарий вооруженного захвата региона является «преждевременным», заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

«Без единого выстрела — я, например, в это не верю. Если поставить вопрос, можем ли мы это сделать, конечно, можем. С выстрелами, но можем», — заявил он.

15:14

В Туапсе ликвидировали возгорание в морском терминале, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

15:05

Евросоюз в любом случае нашел бы способ разблокировать кредит для Украины, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Совет ЕС по иностранным делам, который соберется 21 апреля в Люксембурге, рассмотрит вопрос о разблокировании кредита Киеву на €90 миллиардов на 2026–2027 годы.

«Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», — сказал Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

14:55

В Белгороде, Шебекине, Белгородском и Шебекинском округах запущена сирена ракетной опасности, сообщил региональный оперштаб.

14:26

Белоруссия якобы готовится к открытию «второго фронта» против Украины, заявил экс-глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, белорусы сейчас будто бы подготавливаются к запуску ракет или дронов в сторону Киева.

14:02

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя организацию переговоров по Украине — как на техническом уровне, так и на уровне первых лиц.

«Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях — как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и содействовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами», — отметил он.

13:28

В первом квартале 2026 года поток беженцев из Сирии и Украины в страны Евросоюза заметно сократился. Об этом со ссылкой на закрытый отчет Еврокомиссии пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

13:00

80 террористических атак украинских беспилотников сорвали в ДНР за прошедшую неделю, рассказали в пресс-службе УФСБ России по республике.

12:45

Военнослужащие группировок «Центр» и «Север» улучшили тактическое положение в зоне СВО, а подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ.

12:35

Силы ПВО за сутки сбили 274 украинских беспилотных БПЛА самолетного типа. ВСУ за этот период потеряли более 1170 военных на всех направлениях СВО.

12:25

‼️ Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ. Под поражение также попали цеха производства и площадки подготовки к запуску дальнобойных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

12:10

ВСУ 18 апреля ударили по запорожскому городу Днепрорудное. В результате атаки пострадала 15-летняя девочка, врачи оценивают её состояние как тяжелое, сообщила глава Васильевского округа Наталья Романиченко.

ВСУ за сутки атаковали населенные пункты Белгородской области, применив около 50 беспилотников и 15 боеприпасов. Об этом сообщил оперштаб региона.

10:55

В Таганроге после ночной атаки беспилотников повреждены коммерческие объекты, механический колледж и более 10 автомобилей, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По ее словам, на местах падения обломков работают экстренные службы, оцеплены территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева и Приморского парка.

Камбулова также уточнила, что трем пострадавшим жителям помощь оказали на месте — госпитализация им не понадобилась.

10:30

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» получили госнаграды за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Церемония состоялась в пункте временной дислокации подразделения.

10:18

ВС России ударили по резервам 80-й украинской бригады в Сумской области, рассказал РИА Новости представитель силовых структур.

09:55

Более 60 украинских ударных гексакоптеров «Баба-Яга» с начала апреля уничтожили подразделения группировки войск «Север», заявил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным «Карта». Дроны ликвидировали как в буферной зоне, так и над линией боевого соприкосновения.

09:40

Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили БПЛА, личный состав и технику ВСУ на добропольском направлении, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко.

09:10

Участникам СВО в Бердянске передали подарки от Владимирской области: спецсредства, мобильную баню-палатку, пасхальные куличи, сообщил губернатор Александр Авдеев.

«Сердечная благодарность от участников СВО за помощь предприятиям, предпринимателям, нашим коллегам из правительства, муниципалитетов и просто неравнодушным землякам. Ребята ждут не только гуманитарный груз, им греет душу, что на малой родине их помнят и болеют за них. Одобрение и поддержка – вот то, что лучше всего укрепляет боевой дух», — написал глава Владимирской области.

08:46

В ночь на 19 апреля БПЛА «Герань» атаковали военные цели ВСУ в Чернигове и окрестностях, Сумах и области, а также в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и контролируемой ВСУ части Запорожской области, сообщила «Украина.ру».

08:25

⚡️ В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 13 БПЛА самолетного типа ВСУ. Дроны уничтожили в Белгородской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.

08:20

❗️ Почти пять тысяч мирных жителей Донбасса погибли из-за агрессии со стороны киевского режима с 2014 года, еще более 13 тысяч получили ранения, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

08:10

В Ейске из-за падения обломков БПЛА в трех частных домах выбило окна, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — уточнили в оперативном штабе.

08:06

Ночью ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Таганроге – трое человек обратились за медицинской помощью, которая им была оказана медиками. В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», – написал глава региона.

В Неклиновском районе уничтожили БПЛА, в регионе объявили беспилотную опасность.

08:00

Сегодня 1516-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
