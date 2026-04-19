Евросоюз в любом случае нашел бы способ разблокировать кредит для Украины, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Совет ЕС по иностранным делам, который соберется 21 апреля в Люксембурге, рассмотрит вопрос о разблокировании кредита Киеву на €90 миллиардов на 2026–2027 годы.

«Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», — сказал Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.