Россиянам рассказали, опасно ли открывать карты в зарубежных банках

При открытии зарубежного счета необходимо отчитываться в налоговую, а также подавать декларацию о движении средств, рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. По его словам, важно точно определить тип продукта, который выдает зарубежный банк, и соблюдать российские законы.

«В соответствии с российским законодательством имеет значение не то, что карта виртуальная, а то, открывают ли вам зарубежный счет или нет. Если виртуальная карта привязана к зарубежному банковскому счету или счету в иной иностранной финансовой организации, для валютного резидента РФ обычно возникает обязанность уведомить ФНС об открытии, закрытии и изменении реквизитов такого счета в течение месяца. Если это не счет, а иностранное электронное средство платежа без открытия банковского счета, само по себе наличие такой виртуальной карты обычно не уведомляется как «зарубежный счет»», — объяснил правозащитник.

За нарушение правил отчетности и валютного контроля в России предусмотрена административная ответственность, предупредил адвокат.

«По отчетности: по зарубежным счетам физлица-резиденты обычно подают ежегодный отчет о движении средств. По иностранным электронным средствам платежа отчет о переводах нужен, если сумма зачислений за календарный год превышает эквивалент 600 000 рублей. При этом требования об уведомлениях и отчетах не применяются к физлицам, которые провели за пределами России в календарном году более 183 дней. За нарушения правил отчетности и валютного контроля предусмотрена административная ответственность», — сказал Жорин.

Он отметил, что в зарубежных банках деньги могут «зависнуть» — из-за строгих процедур денежных проверок. При открытии счета банки проводят процедуру идентификации клиента, добавил адвокат.

«С практической точки зрения «опасность» сейчас не в самом факте выпуска, а в риске ошибиться с квалификацией продукта и не исполнить обязанности перед ФНС, а также в том, что иностранный сервис может запросить дополнительную проверку, ограничить операции (деньги зависнут) или отказать по комплаенсу. Поэтому перед выпуском надо выяснить у сервиса одну вещь: вам открывают именно иностранный счет или только платежный инструмент/кошелек без счета. Это ключевой вопрос, от которого зависит, нужно ли уведомление в ФНС и последующая отчетность. По документам: «только паспорт» иногда бывает достаточно для старта, но как общее правило — чаще нет. У крупных международных сервисов стандартная проверка обычно включает удостоверение личности и нередко подтверждение адреса, а также селфи или live-photo. Иногда дополнительно спрашивают налоговое резидентство и иные KYC-данные», — заключил он.

