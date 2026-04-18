«Родился в России, долго жил на Донетчине». Убийцу шестерых киевлян ликвидировали при задержании

Мэр Киева Кличко сообщил, что в результате стрельбы в Киеве погибли шестеро человек

В Киеве ликвидировали 58-летнего Дмитрия Васильченкова. Мужчина устроил стрельбу в Голосеевском районе столицы Украины: по данным генпрокуратуры, он убил не менее пяти человек — четверых на улице и одного в супермаркете, где затем взял заложников. Мэр Виталий Кличко позже сообщил уже о шести погибших, число раненых достигло 15. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что злоумышленник родился в России, но не указал, что он проходил службу в ВСУ. Что известно о нападении — в материале «Газеты.Ru».

Стрельба в Киеве

Стрельба в Голосеевском районе Киева началась на улице — вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим, после чего переместился в супермаркет «Велмарт», где взял посетителей и персонал в заложники и забаррикадировался внутри. Здание оперативно окружили силовики, на место стянули спецназ, а полиция пыталась вести переговоры через громкоговоритель, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Неизвестный открыл стрельбу по людям — полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника. По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется», — сообщала полиция на начальном этапе.

По мере развития событий данные уточнялись. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что нападавший передвигался по Демеевской улице и по пути застрелил четырех человек, а пятого — уже в супермаркете. Во время штурма он оказал сопротивление и был ликвидирован спецназом КОРД. Мэр Киева Виталий Кличко сначала сообщал о двух погибших и пяти раненых, позже данные изменились.

«Также ранен охранник супермаркета, куда ворвался стрелок и где он сейчас находится», — говорил он.

Позже власти подтвердили, что число пострадавших выросло до 15 человек, среди них есть ребенок.

«В больнице только что умерла женщина, которая была среди 10 госпитализированных раненых стрелком. Ее личность устанавливается, женщине было около 30 лет. Таким образом, в результате стрельбы уже шесть погибших»,

— написал в Telegram-канале Кличко.

По данным генпрокурора Руслана Кравченко, часть жертв погибла на улице, еще один человек — в магазине. Отдельно сообщалось о пожаре в Голосеевском районе — в пабликах предполагали, что нападавший мог поджечь свою квартиру . Обсуждали также версию о применении взрывчатки, но официального подтверждения она не получила.

Что известно о нападавшем

Личность нападавшего установлена — это Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения. По данным «Страны.ua», он родился в Москве, имел гражданство Украины, ранее жил в Артемовске, а затем — в Голосеевском районе Киева.

Известно, что в прошлом он привлекался к уголовной ответственности по статье о причинении легких телесных повреждениях — речь шла о конфликте в 2023 году. В 2024-м дело прекратили после примирения сторон. Также он судился с Пенсионным фондом Украины и добился доплаты около двух тысяч гривен.

По данным главы МВД, у стрелка было зарегистрированное оружие — он использовал легальную охотничью винтовку Kel-Tec SUB-2000 под патрон 9×19 . Разрешение на нее он продлил в декабре прошлого года, собрав нужные документы, включая медицинскую справку.

«Он такой интеллигентный человек. Никогда не скажешь, что он какой-то бандит. Всегда с рюкзаком. Всегда здоровается. Он как-то не особо общался с людьми»,

— рассказала соседка ликвидированного.

По ее словам, квартиру он купил около 10 лет назад. Жил там мужчина один, без семьи.

Украинский журналист Виталий Глагола заявил, что стрелок в Киеве якобы является россиянином, служил в ВДВ и поддерживал СВО. Эти сообщения быстро разошлись по украинским пабликам. Позже сам Глагола поставил их под сомнение: он отметил, что часть опубликованных данных может быть неточной и требует проверки, извинился перед читателями и уточнил, что, вероятно, речь идет о людях с похожими фамилиями.

Спустя некоторое время, журналист сообщил, что Васильчиков — бывший украинский военный. «Место службы — 254-я мотострелковая дивизия, батальон материально-технического обеспечения. Потом он ушел в запас, а после 22-го продолжил службу в рядах украинской армии», — написал Глагола.

Президент Украины Зеленский в своем вечернем обращении особо подчеркнул, что ликвидированный злоумышленник «родился в России, долго жил на Донетчине» и ранее привлекался к уголовной ответственности.

В больницах остаются раненые — по последним данным, их не менее 10, включая ребенка. Медики контролируют состояние пострадавших.