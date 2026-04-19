Подгузники и порно: Эль Фаннинг заводит OnlyFans в сериале «У Марго проблемы с деньгами»

На Apple TV начала выходить комедийная драма «У Марго проблемы с деньгами», где Эль Фаннинг играет отчаявшуюся мать-одиночку, которая зарабатывает эротикой на OnlyFans. Автором шоу выступил создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, а в актерский состав вошли Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Николь Кидман и Марша Гей Харден. Кинокритик Павел Воронков посмотрел все восемь серий «Марго» — и рассказывает, стоит ли на нее подписываться.

Почти синхронно со стартом на HBO третьего сезона «Эйфории», где Сидни Суини штурмует платформу OnlyFans, чтобы заработать на свадьбу пошикарнее, стриминг Apple TV начал показ сериала «У Марго проблемы с деньгами», где Эль Фаннинг строит карьеру в той же сфере, только приходит туда из более плачевного положения: в ее случае речь идет скорее о выживании, чем о дорогущих цветах. При том что еще недавно у Марго все было сравнительно неплохо: работа официанткой и средненькое училище, конечно, не намекали на большое будущее, но мечта о писательстве казалась осуществимой, пускай и далекой. Пока девушка не забеременела от женатого профессора (Майкл Ангарано) и не решила сохранить ребенка вопреки советам окружающих — в надежде, что все как-нибудь само устаканится.

Но не тут-то было: учебу и работу приходится оставить, а малыша — растить самостоятельно. Ну, почти: по мере возможностей помогают мама, бывшая официантка сети ресторанов Hooters (Мишель Пфайффер), папа, бывший рестлер, теперь сражающийся с наркозависимостью (Ник Офферман), а еще чудаковатая соседка-косплеерша (Таддеа Грэм). Отчаявшись, Марго пробует себя в производстве эротического контента — и обнаруживает, что это настоящий клондайк. Проблемы с деньгами действительно испаряются, однако им на смену приходят совсем другие — кажется, посерьезнее.

Кадр из сериала «У Марго проблемы с деньгами» (2026) Blossom Films

Если «Эйфория», давно мутировавшая из подростковой драмы в странноватый тарантиноид, не сулит своим героям ничего хорошего, то «У Марго проблемы с деньгами», несмотря на щедрую порцию горестей, — вещь куда более легковесная и оптимистичная. Вообще выступление в жанре драмеди — достаточно редкий случай для здешнего автора Дэвида Э. Келли, последние лет десять известного скорее драмами и триллерами, которые равняются на его же адаптацию «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти, ставшую матрицей плюс-минус всего возвышенного телемыла для условных домохозяек, домохозяинов и им сочувствующих. На этого же примерно зрителя рассчитана и «Марго» — тоже, к слову, снятая по книжке (произведения Руфи Торп давно вызывают теплые чувства у пользователей популярного книжного сайта, но роман с хештегами #onlyfans и #рестлинг стал полноценным хитом, а права на экранизацию разыграли на аукционе еще до публикации; победила студия A24).

Несмотря на общую лучезарность, сериал Келли затрагивает ряд довольно серьезных тем, в основном связанных с телесной автономией. Для убедительности к режиссуре были привлечены исключительно женщины (например, Кейт Херрон, снявшая весь первый сезон «Локи»), а в кадр набился ослепительно титулованный актерский состав. Кроме упомянутых Фаннинг (одна номинация на «Оскар») и Пфайффер (три номинации на «Оскар») это Николь Кидман (пять номинаций на «Оскар», одна победа), Марша Гей Харден (две номинации на «Оскар», одна победа) и Грег Киннир (одна номинация на «Оскар»). В хвосте плетется Офферман со своей «Эмми» (которая, правда, не мешает ему переиграть всех осыпанных регалиями коллег: приз зрительских симпатий определенно уходит его уютному дедушке с энергией медвежонка).

Все это, правда, не имеет большого значения, поскольку Келли вслед за Торп играет с аудиторией в поддавки и, с одной стороны, заметно сглаживает углы (как тут неоднократно подчеркивается, Марго не снимает порно, то есть не занимается на камеру сексом, а еще не чувствует недостатка в поддержке от близких), а с другой, благополучно забывает про те озвученные вопросы, на которые отвечать неудобно. Всё это расчищает дорогу для паровозика нехитрой мысли, что все вокруг так или иначе заняты перформансом, поэтому ничего зазорного в страничке на OnlyFans быть не может. Мать Марго в свое время обслуживала посетителей ныне обанкротившегося бресторана (их еще называют «сиськафе») Hooters, а теперь изображает высокодуховную леди перед воцерковленным ухажером (Киннир), намеренным позвать ее замуж, и скрывает от него, что всю жизнь была отпетой зажигалочкой. Отец многие годы занимался рестлингом, то есть самым шоуфицированным и диким спортом на свете, а теперь, употребив примерно все запрещенное и выйдя из рехаба, работает с другим образом и на более скромную публику — «отыгрывает вменяемость» перед сожителями: родной дочерью и соседкой-косплеершей.

Как правило, подобные сюжеты разворачиваются по одной и той же схеме: преодолев первоначальное стеснение, героиня открывает для себя дивный новый мир звенящих монет, а затем сталкивается с неприятными последствиями. Интрига состоит в том, куда история выруливает после. Развеивать эту интригу «У Марго проблемы с деньгами» не спешит — и на всю вторую половину сезона отправляется в соседнюю степь: Кидман (для которой это уже пятый совместный проект с Келли, если учитывать спродюсированный ей мини-сериал «Любовь и смерть») меняет рестлерский наряд на деловой костюм, но все равно остается ужасно смешной, в финальный эпизод заскакивает эпатажная судебная драма. Но бесконечно ходить вокруг да около нельзя, и окончательный стейтмент «Марго» таков: вся секс-работа — искусство.

Звучит это как минимум лукаво. Внушительный процент секс-индустрии завязан на насилии и эксплуатации, что едва ли тянет на искусство. Да и остальная ее часть в этом смысле — достаточно серая зона, где не вполне очевидна степень агентности: продажа собственного тела — это свободный личный выбор или все-таки вынужденный шаг, продиктованный совокупностью обстоятельств? Допустим, это спор в жанре «курицы и яйца». Но против «Марго» говорят даже сухие факты: у онлифанщиц все далеко не столь радужно, как рисует сериал. Согласно недавнему исследованию, в реальности хорошо обстоят дела только у 0,1% контентмейкеров, которым достается 76% всех заработанных на платформе денег, а в среднем модели получают чуть больше $146 в месяц. Шоу, конечно, очень трогательно умасливает людей с гуманитарным образованием, обещая им золотые горы в обмен на хороший слог (первых подписчиков Марго набирает, потому что очень литературно критикует пенисы в личке), но если гуманитарное образование и должно было чему-то научить, так это тому, что еще раз попадаться на эту удочку не стоит.

В итоге из «У Марго проблемы с деньгами» не складывается убедительного высказывания на тему секс-работы, так что все соответствующие старания Фаннинг, которую в кадре часто раздевают, но не сексуализируют, проходят преимущественно впустую. Зато это вполне симпатичный сериал про непростую, но крепкую семью. И, разумеется, про тяготы материнства (что примечательно, другая Фаннинг, Дакота, в прошлом году сама снялась в аддиктивном триллере «Во всем виновата она» на ту же тему, а тут разделила с сестрой продюсерское кресло). Пускай «Марго» по всем фронтам проигрывает «Уборщице» с Маргарет Куолли, которая часто приходит на ум во время просмотра (тамошняя мать-одиночка в отчаянном положении тоже мечтала стать писательницей), от этой маленькой лжи можно получить достаточно большое удовольствие.

Название: «У Марго проблемы с деньгами» (Margo's Got Money Troubles)

Дата премьеры: 12 марта 2026 года (Фестиваль South by Southwest (SXSW), Остин, США)

Дата выхода: 15 апреля — 20 мая 2026 года

Где смотреть: Apple TV

Продолжительность: 8 серий по 35–42 минуты

Создатель: Дэвид Э. Келли

В ролях: Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Таддеа Грэм, Николь Кидман, Майкл Ангарано, Грег Киннир, Марша Гей Харден, Мария-Сесилия Симона Келли (Rico Nasty), Линдси Нормингтон