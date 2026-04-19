Настоящий Пеннивайз: британскому актеру Тиму Карри — 80

Британский актер Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в Уоррингтоне в графстве Чешир. После школы стал изучать драматическое искусство в Бирмингемском университете, который окончил с отличием, и в 22 года начал театральную карьеру, играя в том числе в составе знаменитой Королевской Шекспировской труппы.

В 1970-х Карри стал сниматься в сериалах и телефильмах на каналах BBC и ITV, а в кино дебютировал в роли доктора Франкенфертера в культовой рок-опере «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Там он сыграл вместе с Сьюзан Сарандон. После успешного дебюта Карри появлялся на экране все чаще, однако в основном в независимых лентах и на вторых ролях. Так продолжалось, пока Ридли Скотт в 1985 году не предложил ему роль Повелителя Тьмы в своем приключенческом фэнтези «Легенда». В том же году Карри сыграл роль дворецкого Уодсворта в комедийном детективе «Улика».

Статус культового характерного актера Тим Карри получил в 1990 году, сыграв демонического клоуна Пеннивайза в первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Пеннивайз не только прославил актера на весь мир, но и сделал его востребованным в Голливуде: Карри появился в комедиях «Оскар» и «Заряженное оружие», боевиках «Охота за «Красным Октябрем», «Тень», «Конго» и американской экранизации «Трех мушкетеров», исполнив роль кардинала Ришелье. Актер не застрял в одном амплуа, а примерял на себя самые разные образы: от пугающих и злодейских до комедийных и драматических.

Мировому зрителю он также запомнился как управляющий гостиницы, в которой останавливается Кевин Маккалистер в фильме «Один дома 2».

«Моя карьера развивалась в своем собственном, своеобразном темпе. Обычно считается, что карьера в Америке должна иметь гораздо более однозначное направление, чем то, с чем я смог смириться», — говорил Карри о своем подходе к выбору ролей.

Также Тим Карри занимается озвучиванием анимации и видеоигр. Геймерам он больше всего известен по роли премьер-министра СССР Анатолия Черденко из альтернативной вселенной Red Alert 3.

В 2012 году актер перенес обширный инсульт, из-за чего стал инвалидом и оказался прикован к инвалидному креслу. Несмотря на это, артист продолжает озвучивать мультфильмы и видеоигры.