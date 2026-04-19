Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он раскрыл, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония. В прошлом году государства Балтии также пытались помешать Фицо попасть в российскую столицу, но он воспользовался альтернативным маршрутом.

Власти Латвии и Литвы предупредили, что не разрешат самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пролет над своей территорией по пути в Москву на День Победы. Об этом сам словацкий политик сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Литва и Латвия нам уже объявили, что не разрешат нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — сказал Фицо в обращении.

Он раскритиковал это решение, подчеркнув, что таким образом страны — члены Евросоюза не позволяют премьеру другой страны ЕС лететь через их территорию. Фицо заверил, что найдет другой маршрут , и выразил надежду, что успеет возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Позже министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна также закроет небо для самолета Фицо, второй год подряд присоединившись к прибалтийским соседям. Его слова передает телерадиокомпания ERR.

«Фицо и в этом году не получит разрешение на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву на парад 9 мая <…>. Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует сейчас», — сказал глава МИД республики.

Он добавил, что Таллин не позволит ни одной стране использовать свое небо «для укрепления отношений с Россией» до окончания украинского конфликта.

О планах вновь посетить Москву в День Победы Фицо рассказал еще 15 марта. Он объявил, что намерен принять участие в торжествах, посвященных победе над фашизмом.

6 апреля политик опубликовал обращение, в котором подтвердил свое намерение. Он раскрыл свой график, согласно которому планирует 6 мая принять участие в торжествах у мемориала советским воинам в Братиславе, затем посетить концентрационный лагерь Дахау в Германии, 9 мая прилететь в Москву, а в июне — прибыть на церемонию по случаю высадки в Нормандии.

История повторяется

В 2025 году страны Балтии и Польша также попытались помешать прибытию Фицо и президента Сербии Александара Вучича в Москву на празднование Дня Победы. В Риге и Вильнюсе объяснили свое решение «политической, дипломатической и технической чувствительностью цели полета» .

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на наличие серьезных противоречий внутри Евросоюза и продолжение «абсурдной русофобской политики».

«Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», — говорил представитель Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вовсе называл «позором» такое решение государств Балтии.

Несмотря на препятствия со стороны коллег по ЕС, Фицо удалось вовремя прибыть в Москву, пролетев через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Как Фицо может попасть в Россию

После повторного решения Литвы, Латвии и Эстонии закрыть свое небо у Фицо остались еще три варианта, как он может попасть в Россию, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его словам, альтернативные маршруты увеличат время в пути, но это их единственное неудобство.

Первый вариант аналогичен прошлогоднему: самолет словацкого премьера может пролететь над Венгрией, Румынией и Черным морем. Второй — путь через Австрию, Италию, нейтральные воды Средиземного моря и Турцию.

«Еще один маршрут — полет через Польшу или Чехию и Германию с последующим выходом на нейтральные воды Балтийского моря и заходом в воздушное пространство России в районе Санкт-Петербурга», — добавил источник агентства.