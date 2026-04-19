Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране

Трамп: США уничтожат все электростанции и мосты в Иране, если не будет сделки
Manuel Balce Ceneta/AP

США уничтожат все электростанции и мосты в Иране, если Тегеран не примет сделку. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети X.

«Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что [иранцы] его примут, потому что если нет, то США намерены уничтожить каждую электростанцию и каждый мост в Иране», — написал он.

19 апреля Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. По его словам, вчера Исламская Республика нарушила соглашение о прекращении огня, обстреляв французский корабль и судно из Великобритании.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп провел в Белом доме совещание, чтобы обсудить ситуацию в Ормузском проливе и переговоры с Ираном. По словам источников, если в ближайшее время не будет достигнут прорыв в переговорном процессе, война может возобновиться.

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Трампа обвинили в «жалкой попытке» использовать войну в Иране для отвлечения внимания от дела Эпштейна.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
