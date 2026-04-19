Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране

Трамп: США уничтожат все электростанции и мосты в Иране, если не будет сделки

США уничтожат все электростанции и мосты в Иране, если Тегеран не примет сделку. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети X.

«Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что [иранцы] его примут, потому что если нет, то США намерены уничтожить каждую электростанцию и каждый мост в Иране», — написал он.

19 апреля Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. По его словам, вчера Исламская Республика нарушила соглашение о прекращении огня, обстреляв французский корабль и судно из Великобритании.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп провел в Белом доме совещание, чтобы обсудить ситуацию в Ормузском проливе и переговоры с Ираном. По словам источников, если в ближайшее время не будет достигнут прорыв в переговорном процессе, война может возобновиться.

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Трампа обвинили в «жалкой попытке» использовать войну в Иране для отвлечения внимания от дела Эпштейна.