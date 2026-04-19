19 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

19 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают юристы МВД и работники полиграфии. У православных христиан — Антипасха, или Фомино воскресенье. В народном календаре праздник получил название Красная горка, на Руси это было время свадебных гуляний. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 19 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 19 апреля

* День юридической службы министерства внутренних дел России

День юридической службы МВД России изначально отмечали в июле, но в 2018 году перенесли на 19 апреля, связав с историческим событием. В этот день в 1782 году императрица Екатерина II утвердила Устав благочиния — документ, который определил основы полицейского права в России.

Сегодня юридическая служба МВД занимается правовым обеспечением работы ведомства и контролирует соблюдение законов.

* День российской полиграфии

19 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники полиграфической отрасли: технологи, наладчики оборудования, дизайнеры, редакторы и менеджеры типографий и издательств. Благодаря их работе выходят в свет книги, журналы, газеты.

Праздник отмечается с 2014 года. Дата приурочена к началу работы над первой печатной книгой на Руси. 19 апреля 1563 года в Москве первопечатник Иван Федоров и его ученик и помощник Петр Мстиславцев начали печатать книгу «Апостол». Работы продолжались почти год.

* День работника ломоперерабатывающей отрасли в России

19 апреля 1922 году в СССР было основано объединение «Металлоторг», которое занималось сбором и сбытом металлического лома. Эту дату сотрудники отрасли считают своим профессиональным праздником. Сейчас в сфере утилизации металлоотходов работают частные компании. Переработанный металлолом используют в автомобилестроении, производстве оборудования, строительстве.

* День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году

Памятная дата установлена в 2018 году, после подписания президентом России соответствующего закона. Корни праздника уходят в 1783 год, когда императрица Екатерина Великая утвердила Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Присоединение этих территорий обеспечило России выход к Черному морю и безопасность границы на юге.

* Всемирный день подснежника

Красивый праздник придумали в 1984 году, чтобы отметить наступление весны, а также обратить внимание общества на угрозу исчезновения первого весеннего цветка. В праздник экологи напоминают, что сорванные цветы живут считанные часы. Поэтому красотой лучше любоваться в естественных условиях. Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу. Собранные в лесу первоцветы запрещены к продаже, нарушителям грозит штраф. Можно продавать только те подснежники, которые выращены в теплицах.

* Всемирный день здоровья печени

Эту дату медицинское сообщество отмечает с 2010 года, ее цель — напомнить о том, как важно заботиться о «самом молчаливом» органе человека. Множество людей по всему миру ежедневно создают нагрузку на печень, питаясь неправильно, злоупотребляя алкоголем, бесконтрольно принимая лекарства.

Но так как болевые симптомы появляются лишь в случае запущенной болезни, изменения в печени легко пропустить. Между тем, на заболевания могут указывать такие симптомы, как горечь во рту, неприятный привкус, тошнота, тяжесть в подреберье. Всемирный день печени — повод обратить внимание на здоровье этого органа и пройти диагностику.

Необычные праздники 19 апреля День владельцев домашних животных. Праздник посвящен укреплению связей между людьми и их питомцами. В этот день принято благодарить братьев меньших за преданность и тепло, которое они нам дарят. День путешествующей улыбки. Делиться улыбкой — простой способ передать хорошее настроение. Если вы столкнулись с кем-то взглядом, просто улыбнитесь этому человеку. День читателя этикеток. Праздник отмечают те, кто в супермаркете подробно изучает все этикетки. Такая информация точно будет полезной, так как поможет выбрать наиболее качественный продукт.

Что отмечают в разных странах 19 апреля

* День республики — Сьерра-Леоне. В этот день в 1971 году Сьерра-Леоне окончательно вышла из-под влияния британской короны и была провозглашена республикой. Сегодня в стране вывешиваются государственные флаги, проводятся патриотические мероприятия и концерты.

* День индейцев — Бразилия. С 1943 года в стране празднуют День коренных народов. Событие приурочено к участию вождей местных племен в Первом межамериканском конгрессе индейцев в 1940 году в Мексике. В праздник традиционно проходит индейский фестиваль, который знакомит всех гостей с обычаями, традициями, едой, музыкой и танцами коренных народов страны.

Религиозные праздники 19 апреля

* Антипасха, или Фомино воскресенье

Антипасха отмечается в восьмой день после Светлого Христова Воскресения. С греческого языка «анти» переводится как «вместо», поэтому название буквально означает продолжение Пасхи.

В этот день на богослужениях говорят об апостоле Фоме, который отсутствовал при явлении воскресшего Христа ученикам и поэтому усомнился в чуде. Он сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребро Его — не поверю».

Через восемь дней Иисус явился апостолам. Он показал Фоме раны и предложил прикоснуться к ним, чтобы уверовать в чудо. Сын Божий произнес свою знаменитую фразу: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие». Эти слова означают для православных верующих утешение и абсолютную веру, лишенную сомнений.

* День памяти равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского

Святые Кирилл и Мефодий происходили из знатной семьи в Солуни. Мефодий служил в военной и административной сфере и знал славянский язык, а позже принял монашество. Вместе с братом он участвовал в миссионерских поездках, где проповедовал христианство. Но самым известным их делом считается создание славянской азбуки по просьбе князя Ростислава во время пребывания в Моравии. Братья перевели с ее помощью богослужебные книги, чтобы вести службы на понятном славянам языке.

После смерти брата Мефодий стал архиепископом. Он переводил тексты и распространял христианство среди славян, несмотря на преследования и гонения. В 885 году святой скончался. Известно, что день своей смерти он предсказал заранее. Отпевание Мефодия проходило на трех языках — славянском, греческом и латинском.

Народные праздники 19 апреля

* Красная Горка

Антипасха, или Фомино воскресенье в народе носило название Красная горка. После крещения Руси праздник сочетал в себе языческие обычаи встречи весны и христианские традиции пасхальных торжеств. В этот день на высоком холме проводили обряды встречи весны: водили хороводы, пели песни и закликали тепло.

С праздником связано множество обычаев. В этот день девушки скатывались с горок, чтобы увидеть во сне будущего супруга, а парни дарили любимым веточки вербы. С Красной горки возобновлялись свадебные торжества после долгого периода Великого поста и Светлой седмицы, когда церковь не проводит венчания. Согласно приметам, пожениться на Красную горку — к любви, достатку и долгой счастливой семейной жизни.

* Евтихий Тихий да Ерема Пролетный

На 19 апреля выпадал еще один народный праздник — Евтихий Тихий да Ерема Пролетный, который назван в честь двух святых: архиепископа Константинопольского Евтихия и мученика Иеремия.

К этому времени в южных областях зацветали яблони. Их нежные, белоснежные лепестки были символом девичьей красоты и целомудрия. В праздник было принято отдавать яблоням дань уважения. Чтобы дерево плодоносило, нужно было поклониться ему, побелить ствол для защиты от вредителей и подпереть ветки — чтобы они не сломались под тяжестью яблок.

Именины 19 апреля

* Иван;

* Павел;

* Петр;

* Мефодий;

* Севастьян;

* Яков.

Приметы: что можно и нельзя делать 19 апреля

* Приметы о погоде

Если день не ветреный — жди раннего урожая хлеба.

Сильный ветер — к плохому урожаю.

Пасмурное, но сухое утро — к весне без дождей.

Если утром туман — до конца апреля дождей не будет.

Воробьи перестали щебетать — жди похолодания.

С севера подул ветер — могут вернуться заморозки.

Что можно делать 19 апреля

* Посетить храм.

* Устроить семейное застолье, позвать в гости родных и близких.

* Заняться благотворительностью.

* Навестить старших родственников.

* Радоваться, веселиться — но в меру.

* Сыграть свадьбу.

* Сделать предложение любимому человеку.

Что нельзя делать 19 апреля

* Работать на земле.

* Ругаться и ссориться — не удастся помириться до Дня Святой Троицы.

* Сидеть дома — пропустишь свою любовь.

* Плакать, переживать — весь год проведешь в слезах.

Лунный календарь 19 апреля

Фаза Луны: Растущая Луна, 3-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Близнецы.

По мнению астрологов, день обладает сильной энергией — появится время, чтобы успеть сделать много дел и даже свернуть горы, если этого требует ситуация. Можно проявить свои лидерские качества. Но даже если что-то не получится, окружающие все равно оценят ваши усилия.

Однако рост энергии может разжечь агрессию, если что-то идет не так. Поэтому важно терпеливо относиться к другим, держать эмоции при себе, действовать дипломатично и проявлять заботу по отношению к близким людям. Астрологи не советуют браться за решение финансовых вопросов. Подходите ко всему с умом, чтобы не потерять деньги. Впрочем, совет подходит для всех, даже если вы не доверяете звездным раскладам.

19 апреля родились люди под знаком зодиака Овен. Их планета-управитель — Марс. Рожденные под этим знаком люди считаются решительными и целеустремленными.

Какие исторические события произошли 19 апреля

* 1850 год — Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала.

* 1919 год — американский предприниматель Лесли Лерой Ирвин впервые в мире выпрыгнул из аэроплана с парашютом. Так он испытал разработанный им парашют для экстренного покидания самолета.

* 1933 год — в США отменили золотой стандарт денежную систему, в основе которой лежало стандартизированное количество золота как основная единица расчетов.

* 1943 год — в Бельгии участники подпольной группы «Еврейская солидарность» отбили у нацистов эшелон с детьми, отправленными в Освенцим.

* 1943 год — секретным постановлением Совета народных комиссаров СССР образован СМЕРШ.

* 1947 год — партия «Индийский национальный конгресс» дала добро на разделение Британской Индии на Индию и Пакистан.

* 1970 год — на Волжском автомобильном заводе собрали первый ВАЗ-2101, прозванный в народе «копейкой».

* 1971 год — состоялся запуск первой советской орбитальной станции «Салют».

* 1987 год — семья Симпсонов впервые появилась на телевидении в шоу Трейси Ульман с первой серией под названием Good night.

* 1995 год — в результате первого масштабного теракта в США погибли 168 человек в Оклахома-Сити.

* 2011 год — 84-летний Фидель Кастро покинул пост Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы.

Кто родился 19 апреля

* В 1900 году родился Александр Птушко — кинорежиссер, создатель фильмов «Золотой ключик», «Руслан и Людмила».

* В 1902 году родился Вениамин Каверин — автор книги «Два капитана».

* В 1912 году родился Гленн Теодор Сиборг — американский химик-ядерщик, открывший плутоний.

* В 1928 году родился Ричард Гарвин — один из создателей первой водородной бомбы.

* В 1933 году родилась Джейн Мэнсфилд — американская актриса, секс-символ 1950-х.

* В 1939 году родился Али Хаменеи — бывший Верховный лидер Ирана.

Кто скончался 19 апреля • В 1824 году умер лорд Джордж Гордон Байрон — английский поэт.

• В 1882 году умер Чарльз Дарвин — автор теории эволюции.

• В 1906 году умер Пьер Кюри — французский физик, академик, лауреат Нобелевской премии.

Кто отмечает дни рождения

* 84 исполняется Алану Прайсу — английскому рок-музыканту, клавишнику группы The Animals, автору песен.

* 70 лет исполняется Сергею Скачкову — российскому рок-музыканту, фронтмену группы «Земляне».

* 58 лет исполняется Эшли Джадд — американской актрисе, снявшейся в проектах «Целуя девушек», «Особо тяжкие преступления», «Амнезия».

* 47 лет исполняется Кейт Хадсон — американской актрисе, обладательнице «Золотого глобуса», известной по фильмам «Почти знаменит», «Как отделаться от парня за 10 дней» и др.

* 45 лет исполняется Хейдену Кристенсену — актеру, сыгравшему Энакина Скайуокера во втором и третьем эпизоде «Звездных войнов».

* 39 лет исполняется Марии Шараповой — экс-первой ракетке мира, победительнице пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде.

* 39 лет исполняется Оксане Акиньшиной — российской актрисе кино, сыгравшей в картинах «Сестры», «Стиляги», «Чернобыль: Бездна».

* 38 лет исполняется Валентине Мазуниной — актрисе, прославившейся благодаря роли Вали в сериале «Реальные пацаны».