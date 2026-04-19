«Услышала сквозь сон». Что известно об ударе ракетами и беспилотниками по Таганрогу

ВСУ ракетами и беспилотниками ударили по Таганрогу, есть пострадавшие

Украинские войска ночью атаковали Таганрог. В результате удара ракет и беспилотников пострадали три человека, повреждены несколько объектов, в том числе колледж, коммерческие предприятия и склады. В городе оцепили места падения обломков, а также изменили маршруты наземного транспорта. Очевидцы рассказали, что звуки взрывов разбудили их и вынудили прятаться подальше от окон. Это уже третья крупная атака украинской армии на Таганрог менее чем за месяц.

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Таганрог ракетами и беспилотниками, в результате чего пострадали три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования», — заявил глава региона.

Глава города Светлана Камбулова уточнила, что повреждения получили Таганрогский механический колледж, несколько коммерческих предприятий и более 10 автомобилей . По ее словам, врачи помогли всем пострадавшим, госпитализация никому не потребовалась.

Кроме того, в районе завода имени Г.М. Бериева временно изменили движение общественного транспорта: «Территории ТАНТК (Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, — прим.) им. Бериева и Приморского парка полностью оцеплены. В ближайшее время здесь приступят к работе саперы для обследования и обезвреживания возможных взрывоопасных предметов».

Утром власти города провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нем руководители оперативных служб доложили о том, как проходит устранение последствий атаки.

Подробности атаки

В 20:32 18 апреля Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила о беспилотной опасности в Таганроге. Вскоре после этого Камбулова рассказала о работе в городе средств противовоздушной обороны (ПВО). Она призвала жителей зайти в помещения и не подходить к окнам. Спустя примерно полтора часа был объявлен режим ракетной опасности. Он продлился до 23:21, но в 4:26 был объявлен повторно, после чего действовал около 40 минут.

Портал RostovGazeta приводит слова таганрожцев, сообщивших о звуках взрывов:

«У меня окно было закрыто, но я услышала сквозь сон, подскочила».

Другой местный житель рассказал, что был вынужден прятаться в коридоре, чтобы находиться за несколько стен от окон.

Украинское агентство УНИАН утверждает, что удар по российскому городу наносился ракетами «Нептун».

Участившиеся нападения

За последний месяц ВСУ ужесточили атаки на Таганрог. Так, вечером 29 марта в результате массированной воздушной атаки на город погиб один человек, еще восемь получили ранения , рассказывал Слюсарь. Одну из пострадавших, находившуюся в состоянии средней степени тяжести, доставили в областной ожоговый центр в Ростове-на-Дону.

«Повреждения получила школа №26. <…> в Таганроге разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом, 10 автомашин», — писал он.

Он уточнил, что из-за падения обломков дронов в нескольких домах произошли пожары. Всего к 1 апреля жители таганрожцы подали более 90 заявлений об оказании материальной помощи.

В ночь на 4 апреля произошел новый налет ВСУ на Ростовскую область, из-за чего в Таганроге погиб еще один человек, четверо пострадали , в том числе иностранный гражданин. Как сообщили власти города, атаке подверглось в том числе гражданское судно.

«В результате воздушной атаки трое жителей и один иностранный гражданин с пострадавшего сухогруза получили ранения и были госпитализированы. Всем уже проведены необходимые обследования и обработка ран. Они находятся в палатах. Одному из пострадавших проведена операция, он находится в реанимации», — сообщала глава Таганрога.