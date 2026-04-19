«Не видел жизни без нее». Актер Бенграф и его супруга зарезали друг друга из-за спора о разводе

Актер Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга во время ссоры

В Мытищах работники местного театра Владислав Бенграф и его жена Евгения в ходе ссоры зарезали друг друга кухонными ножами. Предварительно, причиной стало желание женщины развестись. Знакомые пары рассказали, что они часто ругались и разъезжались, однако постоянно сходились вновь. Незадолго до трагедии Евгения выгнала мужа из дома, он жил у тещи.

В подмосковных Мытищах актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения зарезали друг друга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Конфликт произошел в квартире около часа ночи: сначала обменивались репликами, затем — взялись за кухонные ножи. 28-летний актер нанес 23-летней жене ранения в шею и грудь, сам получил удар в шею», — говорится в публикации.

Авторы канала добавили, что погибшая работала заведующей гримерами в том же театре.

Факт трагедии подтвердили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России. «По приезде сотрудников оперативно-следственной группы дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже, оказалась заперта изнутри . После ее вскрытия сотрудниками МЧС в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди», — заявили там.

Telegram-канал «Mash»

Представители следствия уточнили, что полицию вызвали соседи погибших, услышавшие крики. Возбуждены два уголовных дела об убийстве. Следователи допрашивают свидетелей. Ножи изъяты, назначено проведение экспертиз.

Причиной смертельной ссоры стало желание женщины развестись , раскрыли представители подмосковной прокуратуры.

Выгнала мужа из дома

По данным телеканала RT, Бенграфы с 2024 года проживали в съемной однокомнатной квартире. Близкие погибших рассказали Telegram-каналу SHOT, что сложности в отношениях пары начались несколько месяцев назад. Владислав «то ругался [с Евгенией] и ныл, то умолял о прощении», а его жена долго терпела такое «нервное» поведение. Однако в какой-то момент она устала от скандалов и выгнала супруга из дома. Тогда актер стал жить у тещи , поскольку отношения со своей матерью у него были плохие.

Вечером перед трагедией девушка поехала к подружке на гендер-пати (вечеринка по случаю объявления пола ребенка), а молодой человек отправился в театр узнать детали о новом спектакле, в котором ему досталась роль, после чего собирался встретиться с друзьями. Теще он сказал, что вернется очень поздно, а потому ждать его не надо.

«Бенграф направился домой к супруге в Мытищи, где пара поскандалила. Артист схватился за нож и ударил жену в шею и грудь, девушка в ответ ударила его в шею несколько раз. Они скончались на месте», — резюмировали журналисты.

Telegram-канал «Mash»

В разговоре с Telegram-каналом Baza друзья семьи заявили, что конфликты между супругами случались, поскольку Владислав «не успевал выходить из роли» и искал у жены поддержку, однако «натыкался будто бы лишь на упреки». При этом они неоднократно разъезжались и сходились вновь, поскольку Евгения всегда прощала скандалы и паре удавалось находить компромиссы.

«Актер театра, устроивший поножовщину с супругой, не видел жизни без нее — она помогала ему держаться во время творческих кризисов»,

— отмечается в публикации.

Сам Владислав, по данным канала, рассказывал, что пережил тяжелый период в карьере, когда из-за нагрузки в театре у него не было времени ни на что, кроме работы. От увольнения его спасло лишь согласие руководства сократить его пребывание на сцене. Кроме того, «ему пришлось пережить предательство и глубокую депрессию», выбраться из которой ему помог случайный звонок от знакомого.

«Также причиной перемен в лучшую сторону он назвал жену, которую когда-то просто проводил до дома. Артист рассказывал, что именно она делала его жизнь прекрасной», — добавляет Baza.

В то же время ссоры в семье Бенграфов проходили настолько громко, что к ним неоднократно вызывали полицию, рассказали соседи.