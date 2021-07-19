Роспотребнадзор рекомендовал привиться всем членам избиркомов

Роспотребнадзор рекомендовал привиться от коронавируса всем членам избирательных комиссий и другим лицам, задействованным в избирательном процессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

Кроме того, членам комиссий категорически запрещены «рукопожатия и другие физические контакты». Также нельзя употреблять пищу и напитки, за исключением воды, на избирательных участках.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию в новом созыве Госдумы, а после начать процесс объединения двух политических сил.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года.