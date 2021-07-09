Байден допустил ответные атаки на серверы киберпреступников

Президент США Джо Байден считает разумным для Вашингтона совершать атаки на серверы, через которые работают программы-вымогатели, сообщает Reuters.

Накануне американский лидер перед вылетом в штат Делавэр пообщался с журналистами и дал им утвердительный ответ на вопрос о перспективе атак на серверы.

Ранее сообщалось, что, что хакеры, якобы связанные с российскими властями, взломали серверы национального комитета Республиканской партии США. Позже национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов (RNC) опроверг информацию о кибервзломе. Президент РФ Владимир Путин назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании.

Позднее Байден заявил, что верит в возможность налаживания сотрудничества между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности.