Песков заявил, что Путин всегда четок в изложении «красных линий» для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин всегда четок в изложении «красных линий» для России. Об этом представитель Кремля сказал в интервью Первому каналу.

«Путин всегда четок в изложении красных линий для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня», — пояснил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от саммита Россия — США. По его словам, риторика Соединенных Штатов перед встречей лидеров двух стран добавила позитива, что будет приниматься во внимание российской стороной во время переговоров. Он также добавил, что время переговоров Путина и Байдена никто не ограничивает, это будет их выбор.

Встреча глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в среду 16 июня в Женеве.