В России допустили дальнейшее ухудшение отношений с США

Россия не исключает, что отношения с Соединенными Штатами могут и дальше ухудшаться, сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные», — заверил замминистра.

По его словам, управление кризисами в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона «остается в повестке дня». Кроме того, Рябков добавил, что российская сторона будет использовать все шансы, чтобы обеспечить поступательное развитие отношений с США.

Ранее Рябков выразил надежду, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена ответит на многие вопросы. При этом он подчеркнул, что времена «перезагрузок» в российско-американских отношениях остались в прошлом.