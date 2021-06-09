МИД России: времена перезагрузок в отношениях с США остались в прошлом

Времена различных «перезагрузок» в отношениях России и Соединенных Штатов остались в прошлом, считает заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я лично не верю ни в какие «перезагрузки» в дальнейшем, и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел», — заявил замминистра.

По его словам, фундаментальная трудность налаживания российско-американских отношений заключается в том, что США воспринимают Россию как «объект приложения усилий».

«Я думаю, моя страна никогда не согласится с тем, что ее воспринимают как объект приложения неких усилий. Договоренности могут состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с чем огромные проблемы», — добавил Рябков.

Ранее Рябков выразил надежду, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена ответит на многие вопросы.