Поклонская считает необходимой встречу Путина и Зеленского

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Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская на... Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская на...
Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская на...
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, пишет РИА «Новости».

«Полностью поддерживаю решение глав государств встретиться для обсуждения двусторонних контактов с целью восстановления отношений и укрепления мира. Эта встреча необходима», — сказала Поклонская.

По ее словам, от этого зависит развитие отношений между двумя народами.

Поклонская подчеркнула, что Зеленский, предложив встречу, проявил дальновидность и самостоятельность от политиков, которые «заигрались в войнушки с Россией».

«Считаю, это смелый и зрелый политический шаг со стороны Зеленского, хотя бы в том, что он не боится встречаться с нашим президентом», — отметила политик.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В дальнейшем Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться.

После пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что подробностей по встрече президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока нет.