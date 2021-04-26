Поклонская считает необходимой встречу Путина и Зеленского

Президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, пишет РИА «Новости».

«Полностью поддерживаю решение глав государств встретиться для обсуждения двусторонних контактов с целью восстановления отношений и укрепления мира. Эта встреча необходима», — сказала Поклонская.

По ее словам, от этого зависит развитие отношений между двумя народами.

Поклонская подчеркнула, что Зеленский, предложив встречу, проявил дальновидность и самостоятельность от политиков, которые «заигрались в войнушки с Россией».

«Считаю, это смелый и зрелый политический шаг со стороны Зеленского, хотя бы в том, что он не боится встречаться с нашим президентом», — отметила политик.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В дальнейшем Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться.

После пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что подробностей по встрече президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока нет.