В Кремле отметили, что голосование граждан по поправкам в Конституцию будет определяющим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование россиян за или против введения поправок в Конституцию будет иметь определяющее значение, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время разрабатываются порядок и сроки проведения всеобщего голосования, в дальнейшем они будут уточнены.

По его словам, данное голосование не является «простой формальностью».

«Если люди посчитают нецелесообразным [внесение поправок], то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против», — заявил Песков.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

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