В Совфеде заверили, что все предложения депутатов по поправке в Конституцию учтут

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по подготовке изменений в Конституции России примет во внимание все озвученные депутатами парламентских фракций при обсуждении законопроекта президента в первом чтении предложения. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что депутаты всех парламентских фракций высказали очень важные предложения к законопроекту. По его словам, их учтут в дальнейшей работе.

Клишас также поблагодарил Госдуму за поддержку президентского законопроекта.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение Госдумы.