Песков: Россия остается «островком стабильности» во время перемен

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что Россия продолжает быть «островком стабильности» в последние годы. Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что сейчас происходят глубокие трансформации в таких сферах, как дипломатия, международное право и других областях.

«Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия стала сильнее в 2019 году.