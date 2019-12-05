Медведев назвал Зеленского президентом, который хочет договориться

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Президент Украины Владимир Зеленский во время совместных учений подразделений МВД страны под Киевом... Президент Украины Владимир Зеленский во время совместных учений подразделений МВД страны под Киевом...
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместных учений подразделений МВД страны под Киевом...
Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского лидером, который хочет помочь своей стране. Об этом глава правительства заявил в интервью российским телеканалам.

Медведев отметил, что происходящая ситуация на Украине «печальная и сложная», но действующий лидер страны стремится к стабилизации ситуации в стране и отношений с Россией.

На вопрос журналистов, какого мнения Медведева о президенте Украины, он ответил, что давать характеристики личности Зеленского нет смысла, важно, что он избран украинским народом.

«Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны и с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что Зеленский, в отличии от предыдущих лидеров Украины, действительно стремится помочь украинцам.

«Самое главное, об этом я сказал сразу после его избрания, чтобы у него хватило силы духа и мужества противостоять ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах», — добавил Медведев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.