Медведев назвал Зеленского президентом, который хочет договориться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского лидером, который хочет помочь своей стране. Об этом глава правительства заявил в интервью российским телеканалам.

Медведев отметил, что происходящая ситуация на Украине «печальная и сложная», но действующий лидер страны стремится к стабилизации ситуации в стране и отношений с Россией.

На вопрос журналистов, какого мнения Медведева о президенте Украины, он ответил, что давать характеристики личности Зеленского нет смысла, важно, что он избран украинским народом.

«Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны и с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что Зеленский, в отличии от предыдущих лидеров Украины, действительно стремится помочь украинцам.

«Самое главное, об этом я сказал сразу после его избрания, чтобы у него хватило силы духа и мужества противостоять ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах», — добавил Медведев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.