Зеленский хочет договориться о прекращении огня в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе на встрече «нормандской четверки» в декабре. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что хотел бы говорить «о серьезном перемирии», которое предусматривает полное прекращение огня. Также он планирует обсудить восстановление украинского контроля над границей с Россией.
Одним из самых сложных вопросов, которые Зеленский хотел бы поднять на саммите, он назвал возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не на временно оккупированной территории.
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