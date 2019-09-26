Зеленский хочет подключить США к нормандскому саммиту

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Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможности, что к саммиту в «нормандском» формате может подключиться американская сторона. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Зеленский сообщил, что подключение США к саммиту произойдет в случае отсутствия прогресса в работе.

Он рассказал, что он уже лично пригласил Трампа присоединиться «к решению всех наших проблем», в частности прекращению военных действий в Донбассе.

Также президент Украины добавил, что к саммиту могут быть подключены и другие крупные страны.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал встречу с Зеленским фантастической.