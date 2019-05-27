«Здравый смысл»: Совфед о вотуме недоверия Курцу

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Сенатор и член ПА ОБСЕ Ирина Гехт прокомментировала вотум недоверия, вынесенный правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, власти Австрии всегда отличались здоровым прагматизмом и осознанием негативных последствий от санкций в сторону России.

«И мы видим, что в Европе начинает возобладать здравый смысл», — подчеркнула Гехт.

Кроме того, она выразила надежду, что новое австрийское правительство также будет осознавать, что антироссийские санкции ведут к негативным последствиям, и будет относиться к российскому государству со «здоровым прагматизмом».

Ранее сообщалось, что после скандала с россиянкой парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

После скандала и отставки Штрахе власти Австрии объявили о проведении досрочных парламентских выборов.