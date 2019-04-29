МИД Украины объяснил несчастье украинцев наследием СССР
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в своем фейсбуке доклад ООН об уровне счастья жителей разных стран в 2019 году.
Министр посетовал, что рейтинг счастья жителей Украины является «одним из самых низких». При этом Климкин добавил, что некоторые причины «несчастья» украинцев являются «внешними». Он уточнил, что имеет в виду ситуацию в Крыму и Донбассе, аварию в Чернобыле и «советское наследие».
Ранее Климкин раскритиковал россиян за любовь к «тирану-параноику» Сталину.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.