Ким Чен Ын позвал ансамбль Росгвардии в КНДР

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Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну «очень понравилось» выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России во Владивостоке, он позвал музыкантов в корейское турне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на худрука ансамбля генерал-майора внутренней службы Виктора Елисеева.

Елисеев отметил, что российский президент Владимир Путин и Ким Чен Ын говорили «самые яркие и восторженные слова благодарности» после концерта ансамбля Росгвардии. Северокорейский лидер также пригласил музыкантов посетить Северную Корею, добавил генерал-майор.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем ожидалось.