Климкин раскритиковал россиян за любовь к «тирану-параноику» Сталину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ни одно «здоровое общество» не будет «любить» такого исторического персонажа, как главу СССР Иосифа Сталина. Свое мнение он выразил в статье для газеты «Историческая правда».

Ранее опрос «Левада-центра» выявил, что уровень одобрения Сталина среди россиян побил исторический максимум. Выяснилось, что 70% жителей России склонны положительно оценивать историческую роль Сталина.

Климкин подчеркнул, что «здоровое общество и нормальные люди» не могут «любить, славить, уважать тирана-параноика» Сталина, который ответственен за гибель «десятков миллионов» людей. В связи с результатами опроса Климкин также сделал вывод, что с россиянами произошла «злокачественная цивилизационная мутация» в результате которой они утратили способность различать «добро и зло».