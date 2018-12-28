Путин подписал закон об отдельном содержании террористов в тюрьмах
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается, законом расширяется перечень опасных преступлений, за совершение которых лицу в исправительном учреждении назначается отбывание части наказания отдельно от других. Законы направлены на противодействие распространению экстремизма и предотвращение вербовки террористами.
Уточняется, что речь идет о таких преступлениях, как террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к ее осуществлению либо публичное оправдание и пропаганда терроризма, а также захват заложника и другие.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов.