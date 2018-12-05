Путин ответил на ультиматум США по ДРСМД

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает против разрушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако будет вынуждена отреагировать на выход из него США, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос об ультиматуме, о котором заявил госсекретарь США Майк Помпео, Путин указал на то, что американский конгресс выделил деньги на создание соответствующих ракет еще до объявления своего решения по ДРСМД.

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«То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит уже, разработка этих ракет, но только после этого публично объявили о том, что они выходят», — сказал Путин.

Он также отметил, что самым простым и обычным шагом для западного обывателя в такой ситуации будет обвинить Россию. Президент подчеркнул, что это не соответствует действительности и пообещал, что российская сторона отреагирует в случае разрушения договора.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел России ответили на ультиматум США в адрес России.