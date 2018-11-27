Болтон раскрыл подробности графика Трампа на саммите G20 в Аргентине

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал график президента США Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. Подробности он сообщил во время брифинга для журналистов в Белом доме.

Он уточнил, что расписание Трампа не предусматривает встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

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Болтон подчеркнул, что график лидера США на данный момент переполнен.

Ранее появилась информация о том, что Трамп планирует встретиться с президентом России Путиным на саммите G20 в Аргентине.