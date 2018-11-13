Абэ намерен встретиться с Путиным в Сингапуре

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

По данным агентства, японо-российские переговоры на высшем уровне могут состояться 14 ноября.

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Как отмечается, Абэ с 14 по 18 ноября посетит Сингапур и Папуа — Новую Гвинею.

Ранее сообщалось, что в Кремле подтвердили участие Путина в Восточноазиатском саммите, который пройдет в Сингапуре с 11 по 15 ноября.