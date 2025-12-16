В Кремле заявили о необходимости ознакомиться с итогами контактов США и Украины

Перед организацией очередного раунда переговоров надо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона и Киева при участии европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда следует ожидать следующего раунда встречи России и США по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», — ответил Песков журналистам.

В Берлине в воскресенье и понедельник состоялась встреча американской и украинской делегаций по вопросу урегулирования военного конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По итогам встреч европейские лидеры обнародовали совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины.

Они указали, что численность украинских Вооруженных сил должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину необходимо принять в Европейский союз, а также нужно запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и международного сообщества. Также европейцы заявили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

