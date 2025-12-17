Песков ответил на вопрос о возможных новых санкциях со стороны США

Песков: в Кремле не видели сообщений о возможных новых санкциях со стороны США

В Кремле не видели сообщения о возможном введени новых санкций против России в случае отказа от подписания мирного соглашения, которые, в частности, коснутся российского теневого флота. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О перспективе введения новых санкций писало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Сообщения не видели. То что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, известно», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что любые санкции вредоносны и это очевидно.

22 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что убеждения о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит урегулировать украинский конфликт, являются фантазией. Он подчеркнул, что политики «мира грез» не способны на урегулирования, поскольку решить вопрос могут только «умные люди в реальном мире».

Ранее в МИД РФ заявили, что решение конфликта на Украине «уже на пороге».