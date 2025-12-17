На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали возможный приезд Уиткоффа в Россию

Песков заявил, что в Кремле не ожидают на этой неделе приезда Уиткоффа в Москву
Александр Казаков/РИА Новости

В Кремле ожидают, что по мере готовности американская сторона проинформирует РФ об итогах их работы с представителями Украины и Европы. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на этой неделе в Кремле не ожидают приезда спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа.

До этого президент США Дональд Трамп назвал Уиткоффа лучшим для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Американский лидер подчеркнул, что спецпосланник раньше ничего не знал о России, однако обладает наилучшими качествами для переговорщика. Глава Белого дома отметил, что у него есть и «другие парни», которые являются отличными переговорщиками, но с ними «приходится развязать третью мировую войну, прежде чем заключить сделку».

В августе состоялся ряд встреч для организации прямых переговоров между Путиным и Зеленским. В частности, саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа 2025 года, а спустя три дня, 18 августа, — встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп заявил, что «начинает организовывать прямое» заседание между главами России и Украины. В ноябре администрация Трампа представила новый план по урегулированию конфликта, состоящий из более чем 20 пунктов.

Ранее в Кремле заявили о необходимости ознакомиться с итогами контактов США и Украины.

