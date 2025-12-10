На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на интервью Трампа Politico

Песков назвал важным интервью Трампа Politico
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

В Кремле ознакомились с интервью президента США Дональда Трампа американскому изданию Politico, которое было опубликовано накануне, особенно с той частью материала, которая касалась России. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это «важное интервью», в котором американский лидер коснулся темы членства Украины в НАТО, территорий, а также указал на первопричины украинского конфликта. Это «созвучно нашему пониманию» нынешней ситуации, подчеркнул Песков.

До этого глава Белого дома заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Трамп полагает, что украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора». Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о продолжающихся контактах Москвы и Вашингтона.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами