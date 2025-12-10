В Кремле отреагировали на интервью Трампа Politico

В Кремле ознакомились с интервью президента США Дональда Трампа американскому изданию Politico, которое было опубликовано накануне, особенно с той частью материала, которая касалась России. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это «важное интервью», в котором американский лидер коснулся темы членства Украины в НАТО, территорий, а также указал на первопричины украинского конфликта. Это «созвучно нашему пониманию» нынешней ситуации, подчеркнул Песков.

До этого глава Белого дома заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Трамп полагает, что украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора». Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о продолжающихся контактах Москвы и Вашингтона.