Российская группировка войск «Центр» улучшила положение в населенном пункте Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжила операцию по уничтожению окруженных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в микрорайонах Восточный и Западный. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, группировка продвинулась по переднему краю. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской и аэромобильной бригадам украинской стороны, а также двум десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам и трем бригадам морской пехоты.

Атаки производились в районе населенных пунктов Вольное, Водянское, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка, Новокриворожие в ДНР и в Новопавловке Днепропетровской области.

В зоне действия «Центра» украинская сторона потеряла более 445-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также пять машин и артиллерийское орудие.

В сводке МО говорится, что подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли под контроль село Остаповское в Днепропетровской области. В ходе боев потери ВСУ составили более 200 военнослужащих.

Ранее российские военные поразили самолет ВСУ в зоне спецоперации.