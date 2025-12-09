Экс-нардеп Украины рассказал, почему Трамп заговорил о выборах на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заговорил о необходимости провести выборы на Украине, потому что хочет послать президенту Владимиру Зеленскому сигнал, касающийся переговорного процесса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, что главный посыл подобных слов Трампа заключается в том, чтобы дать Зеленскому понять его роль в мирных переговорах. Если украинский лидер и дальше будет гнуть свою линию и не примет американский мирный план, то Трамп поставит под сомнение легитимность самого Зеленского как субъекта переговорного процесса», — пояснил экс-нардеп.

По мнению Килинкарова, заявление Трампа может активировать те политические силы и движения на Украине, которые считают себя оппозицией Зеленскому.

«У Зеленского есть два варианта — оставаться в фарватере политики европейцев и продолжать саботировать все предложения Трампа или же согласиться с его предложением. В первом случае американский президент просто активирует процесс выборов и исключит Зеленского из переговоров. Это сигнал, в том числе оппонентам украинского лидера, которые только и ждут зеленого сигнала из Вашингтона», — добавил экс-нардеп.

Если Зеленский проигнорирует все сигналы из Белого дома, то в ситуации полного поражения на поле боя и после разразившегося коррупционного скандала ему недолго оставаться у власти, заключил Килинкаров.

Президент Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы, потому что жители республики должны иметь право выбирать главу государства.

«Прошло много времени. Все [на сегодняшний день] не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — сказал американский лидер.

