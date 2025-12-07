На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили, что нужно тянуть время на переговорах с США

Нардеп Костенко: Украина должна на переговорах с США тянуть время
Nathan Howard/Reuters

Украине необходимо тянуть время на переговорах с представителями Соединенных Штатов, чтобы улучшить свои позиции. Такое мнение высказал нардеп Роман Костенко, передает «Страна».

«Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции», — отметил он.

В противном случае, заявил Костенко, Украине столкнется с невыгодными условиями мира.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине «близко», но добиться соглашения мешают два ключевых вопроса — статус Запорожской АЭС и территорий ДНР. В начале декабря Вашингтон и Киев провели новые консультации, где стороны обсуждали меры безопасности и параметры будущего урегулирования.

По его словам, «последние 10 метров до цели самые тяжелые» и именно неопределенность вокруг ЗАЭС и Донецкой области мешает сторонам перейти к финальному этапу согласования. Он отметил, что после решения этих вопросов «остальное отлично сложится».

Американские официальные лица, включая президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, в последние недели активно обсуждают возможный план урегулирования, однако Вашингтон подчеркивает, что решение территориального вопроса должно быть найдено сторонами в ходе переговоров. Как сообщала Axios, в администрации США рассматривают несколько вариантов будущего статуса территорий, но окончательной согласованной формулы пока нет.

Ранее экс-советник Пентагона не исключил военный переворот в Киеве.

