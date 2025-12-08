На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали инициаторов возможной войны Европы с Россией

Депутат Соболев: Германия и Франция будут инициаторами возможной войны с Россией
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Германия и Франция станут локомотивами Европы в случае войны с Россией. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году.

«Пока просматриваются два инициатора [начала войны с РФ] — это Германия и Франция. Но я думаю, Великобритания не отстанет. Этот туманный Альбион несколько в стороне, но тоже вроде как настроен начать конфликт», — сказал Соболев.

Он напомнил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер «объединяли усилия» перед нападением на Россию, однако сейчас это уже сделано. Кроме того, депутат заметил, что речь идет о «борьбе за российские ресурсы», поэтому рассчитывать на то, что США будут на стороне России, не стоит.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз планирует принять Украину к 2030 году и начать войну с Россией. Орбан отметил, что заявленная цель программы вооружения, которая была запущена Брюсселем, — подготовить союз к войне в течение четырех лет.

«Темные тучи сгущаются над небом Евросоюза. Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год», — написал он.

Ранее в Совфеде оценили шансы на восстановление отношений с Европой.

