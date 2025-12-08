Российский танкер доставил в Китайскую Народную Республику (КНР) партию сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Газпрома», попавшего под американские санкции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и сведения сети London Stock Exchange Group (LSEG).

По данным агентства, речь идет о газовозе Valera, ранее носившим название «Великий Новгород»). Сообщается, что это первая поставка с момента введения Минфином США ограничений в отношении терминала в январе.

С конца августа Китай начал принимать первые партии российского сжиженного природного газа прямиком с находящегося под жесткими американскими санкциями проекта «Арктик-СПГ 2». По данным источников, Китай принял принципиальное решение о наращивании поставок российского СПГ и выделил под эти нужды газовые терминал «Бэйхай» в Южном Китае.

В публикации Bloomberg отмечается, что объем экспорта российского газа в Китай в период с сентября по ноябрь увеличился примерно на 14% в сравнении с показателями за этот квартал 2024 года.

В последнее время на Западе стали признавать масштабное информационное поражение в попытке изолировать Россию и представить санкции как эффективное оружие. Влиятельные европейские и американские медиа пишут о том, что кампания экономического давления полностью провалилась: российская экономика демонстрирует рост, находит обходные пути для экспорта и укрепляет сотрудничество с другими странами, получая необходимое время и ресурсы для достижения целей спецоперации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил убытки ЕС из-за отказа от российских энергоносителей.