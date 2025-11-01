Мадуро отправил письмо Путину. О чем просил лидер Венесуэлы?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с картой Америки во время конференции в Каракасе, Венесуэла, 2025 год

WP узнала об обращении Мадуро за помощью к Путину из-за США

Николас Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер Венесуэлы призвал предоставить стране ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты. Тем временем западные СМИ пишут о грядущей наземной операции Пентагона в Венесуэле. Предполагается, что ее целью станет свержение власти в стране. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи из-за возрастающей угрозы со стороны США, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на конфиденциальные документы.

«В письме Мадуро просил Россию помочь укрепить противовоздушную оборону своей страны, включая восстановление нескольких российских самолетов Су-30МК2, ранее приобретенных Венесуэлой», — говорится в публикации.

Мадуро подчеркнул, что российские истребители «представляют собой важнейшее средство сдерживания, имеющееся у венесуэльского национального правительства перед лицом угрозы войны».

Кроме того, лидер Венесуэлы запросил 14 комплектов ракет, помощь в ремонте пяти радаров , «среднесрочный план финансирования на три года» и «логистическую поддержку».

По информации WP, этот документ якобы передал российскому руководству министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес в ходе визита в Москву в середине октября. Аналогичное послание он должен был передать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, утверждает издание.

Кроме того, Мадуро также обратился к Китаю и Ирану с просьбой укрепить «изношенный» военный потенциал Венесуэлы.

«Дни Мадуро сочтены»

Администрация США приняла решение атаковать территорию Венесуэлы в ближайшие дни или даже часы, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

По информации издания, Белый дом поставил перед собой цель уничтожить военные объекты, якобы используемых наркокартелем Cartel de los Soles (Картель Солнц), который, как утверждает госсекретарь США Марко Рубио, возглавляет Мадуро. Кроме того, атаки будут направлены на «обезглавливание иерархии картеля». Один из источников газеты подчеркнул, что «дни Мадуро сочтены».

Президент США Дональд Трамп и Рубио отрицают эту информацию. Однако 24 октября глава Белого дома заявлял, что Вашингтон перейдет к ударам по суше после атак с кораблей , чтобы остановить поток наркотиков в страну из Венесуэлы.

«Суша будет следующей <…> Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну», — подчеркивал Трамп.

CNN узнал, что Вашингтон может провести «изощренный» госпереворот в Венесуэле, чтобы свергнуть Мадуро. Трамп подписал секретный документ на проведение ЦРУ «агрессивных действий» против правительства Венесуэлы в рамках борьбы с наркоторговлей, выяснила WP. Он не предписывает «свергать Мадуро, но санкционирует шаги, которые могут привести к такому результату».

По информации Associated Press, США уже предпринимали попытку арестовать венесуэльского лидера. В частности, агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот доставил Мадуро до места его последующего ареста.

После возвращения в Белый дом Трамп назвал Венесуэлу врагом США и ввел санкции против стран, покупающих у нее нефть. Он подчеркнул, что при экс-президенте США Джо Байдене Вашингтон стал закупать у Каракаса нефть «на миллиарды долларов».

В сентябре и октябре американские Вооруженные силы нанесли удары по суднам с наркотиками венесуэльских банд. 1 ноября Мадуро сообщил, что США пытаются развязать войну из-за «нефти, газа, золота, воды, миллионов гектаров плодородной земли и стратегического географического положения» Венесуэлы. Армия соседнего с Венесуэлой островного государства Тринидад и Тобаго уже перешла в режим боевой тревоги.

Позиция Москвы

Россия исходит из суверенитета Венесуэлы и считает, что все проблемы вокруг этой страны должны разрешаться на базе международного права, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Венесуэла — это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права», — сказал он.

Москва находится в контакте с Каракасом и поддерживает руководство Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

21 октября Госдума ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы, подписанный в Москве 7 мая. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, ратификация очень важна в условиях беспрецедентного силового, в том числе прямого военного давления на Венесуэлу со стороны США.

Кроме того, в октябре самолет Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс», внесенной в санкционный список США, прибыл в Венесуэлу с неизвестным грузом. Борт проследовал через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию. Политолог Вадим Авва в беседе с Tsargrad.tv допустил, что самолет доставил оборудование для систем противовоздушной обороны.