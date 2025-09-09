«Третья мировая война уже началась»: Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, у США есть план этой войны для навязывания своей политической, экономической, культурной и военной гегемонии в мире. В том числе в Венесуэле, которую Вашингтон, как утверждает Мадуро, пытается колонизировать. Ранее CNN сообщал, что Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории страны, чтобы вынудить Мадуро покинуть пост. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу RT заявил, что третья мировая война уже началась.

«Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире», — подчеркнул Мадуро.

Он также отметил, что Вашингтон «в голливудском стиле» хочет очернить репутацию властей страны, чтобы вторгнуться в нее. Размещение американских военных кораблей в Карибском бассейне президент Венесуэлы объяснил тем, что США заинтересованы нефти и газе, которые есть в регионе. Этот шаг Мадуро назвал «опасной картой», в том числе для самой Америки.

«США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы», — заявил он.

По словам главы государства, Вашингтон навязывает свой мир в регионе силой и предпринимают шаги, чтобы сделать из Венесуэлы еще одну колонию и стереть ее культуру. При этом Мадуро назвал планы по возможному нападению США на латиноамериканское государство «сумасшествием».

Эскалация отношений между США и Венесуэлой

В конце июля госсекретарь США Марко Рубио обвинил Мадуро в том, что тот возглавляет венесуэльский Картель Солнц, занимающийся торговлей наркотиками. Рубио добавил, что президенту Венесуэлы предъявлены обвинения в распространении наркотиков в США. После этого генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о награде в размере $50 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя возможную отправку американских военных в Венесуэлу, заявила, что президент США Дональд Трамп «готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков <…> и привлечь ответственных к правосудию». Это заявление было сделано на фоне отправки к берегам республики трех американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и атомную подлодку.

При этом Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ВМС США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных. Al Jazeera писала, что страны Латинской Америки восприняли этот шаг «как нечто большее, чем просто угрозу Венесуэле».

«Венесуэле пригрозили атомной подводной лодкой. Нарушен Договор Тлателолько (многосторонний международный акт о создании безъядерной зоны на территории Латинской Америки и Карибского бассейна, был подписан 14 февраля 1967 года 33 государствами региона; дополнительный протокол к договору также был подписан США, СССР, Великобританией, Францией и Китаем), запрещающий перемещение, использование и производство ядерного оружия на территории всей Латинской Америки и Карибского бассейна», — заявил Николас Мадуро.

Пресс-секретарь Белого дома, комментируя возможные удары по Венесуэле, повторила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика.

Удар по судну с наркотиками

3 сентября президент США в соцсети Truth Social сообщил, что американские Вооруженные силы нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской банды «Трен де арагуа», утверждая, что ее контролирует президент страны.

«Удар был нанесен, когда террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики в США. В результате удара погибли 11 террористов. Ни один военнослужащий США не пострадал», — написал Трамп.

Министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес усомнился, что опубликованное Трампом видео американского удара настоящее, и заявил, что ролик демонстрирует признаки генерации с помощью нейросетей. Эту информацию опроверг глава Пентагона Пит Хегсет.

Венесуэла мобилизует военных на фоне активности США Власти Венесуэлы объявили о мобилизации 25 тысяч военнослужащих на фоне активности США... 08 сентября 13:33

Смена режима

Впоследствии он также высказался и о смене режима в стране. По словам министра обороны США, «это решение на уровне президента».

Сам Трамп при этом заявил, что в его администрации разговоров о смене режима в Венесуэле пока нет. При этом госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готовится начать войну с организациями «наркотеррористов».

Агентство Reuters 5 сентября передавало, что власти США распорядились отправить 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники также сообщал, что глава Белого дома рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы, чтобы вынудить Николаса Мадуро покинуть пост президента страны.