СВО по-американски. Смогут ли США захватить Венесуэлу?

Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями, пишет газета Washington Examiner. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Администрация Дональда Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

Поэтому Белый дом отдал распоряжение Вооруженным силам США планировать нанесение ударов по объектам, связанным с наркокартелями, на территории Венесуэлы. Общепринято считать, что любые подобные действия будут включать в себя молниеносные операции против конкретных целей, а не попытки захватить страну.

При этом издание Washington Examiner отмечает, что «наращивание вооруженных сил США масштабнее, чем требуется для такого рода операций».

«Собранных сил в настоящее время достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы на территории Венесуэлы», — пишет газета.

Но для начала разберемся, что означает операция по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. На первый взгляд, «захват ряда объектов» вроде как не означает «агрессии», «вторжения», а слова «в рамках борьбы с наркокартелями» примерно созвучны с термином «специальная операция». Именно так и трактуют ситуацию в Вашингтоне. Согласно официальной версии Белого дома, цель подобных мероприятий — борьба с наркотрафиком.

Соотношение сил

В настоящее время у берегов Венесуэлы развернуты многочисленные военные корабли ВМС США, 10 истребителей F-35, 22-е экспедиционное подразделение морской пехоты (2200 морских пехотинцев и реактивные самолеты Harrier) и подводная лодка. Пуэрто-Рико, расположенный всего в 900 км к северу от столицы Венесуэлы Каракаса, служит перевалочным пунктом для такого развертывания.

Однако подобные действия со стороны Вашингтона могут вылиться не в точечные удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы, а повлечь за собой полноценную масштабную войну с независимым и суверенным государством.

И именно так и оценивают обстановку в Каракасе. На фоне последних событий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о всеобщем призыве в Боливарианскую национальную милицию, заявив о готовности поставить под ружье 4,5 млн ополченцев .

Однако какие бы мобилизационные усилия не предпринимали в Каракасе, Вооруженные силы США в состоянии разгромить венесуэльскую армию и полицию в считанные недели.

Таблицу соотношения сил и средств приводить в этом случае даже не следует. Превосходство США по всем позициям просто абсолютное.

Партизанская война

Но в этом случае возникает множество вопросов, и самый главный из них – а что будет дальше? Просчитаны ли в Вашингтоне все варианты развития обстановки в Венесуэле, причем самые неблагоприятные? Не будет ли в итоге у США так же, как вышло в Ливии, Ираке и Афганистане? И не получат ли на выходе США всенародную партизанскую войну со стороны народа Венесуэлы (а рельеф и растительность страны вполне позволяют развернуть подобные действия)?

Совершенно очевидно, ясных ответов на эти вопросы в администрации Дональда Трампа нет. Поэтому Пентагон пока и ограничивается маневрированием всех соединений флота и морской пехоты вблизи побережья Венесуэлы.

Так что чем закончится маленькая победоносная война в Латинской Америке, для вашингтонских аналитиков и прогнозистов не вполне очевидно. А оглушительный проигрыш в подобной кампании может нанести более чем серьезный удар по репутации Дональда Трампа как Верховного главнокомандующего (в этом случае возникнут очевидные вопросы к главе Белого дома как полководцу) и существенно ухудшить его позиции внутри как самой Америки, так и на международной арене.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).