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Трамп назвал врага США

Дональд Трамп назвал Венесуэлу врагом США
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Венесуэла является врагом Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Почему они (сотрудники администрации экс-президента США Джо Байдена. — «Газета.Ru») обратились к врагу и дали ему миллиарды и миллиарды долларов?» — задался вопросом Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что именно при Байдене США стали закупать у Венесуэлы нефть «на миллиарды долларов».

В конце января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил в своем Telegram-канале, что президент южноамериканской республики Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла. Встреча состоялась в официальной резиденции Мадуро — дворце Мирафлорес. На встрече Мадуро предложил представителю Трампа создать «Нулевую повестку» — новое начало в отношениях между Венесуэлой и Соединенными Штатами.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что поездка спецпосланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла в Каракас не означает, что Вашингтон признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

Ранее Трамп придумал, как снизить мировые цены на нефть.

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