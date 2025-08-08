США увеличили до $50 млн награду за информацию для ареста президента Венесуэлы

США увеличили до $50 млн размер выплаты за информацию для ареста Мадуро

Министерство юстиции США повысило до $50 млн вознаграждение за информацию, способствующую задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в соцсети X сообщила генпрокурор Пэм Бонди.

«Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро», — написала генпрокурор.

По версии минюста США, Мадуро обвиняется в сотрудничестве с «международными террористическими организациями» и наркоторговле. Вашингтон считает его «угрозой национальной безопасности».

В январе портал Axios сообщил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа хотела бы, чтобы смена власти в Венесуэле прошла мирно.

В сентябре прошлого года США арестовали два самолета Мадуро.

Тогда же Европарламент (ЕП) обратился к ЕС и странам — членам объединения запросить международный ордер на арест Мадуро после прошедших в конце июля президентских выборов, депутаты ЕП сочли электоральный процесс в Венесуэле недостаточно «прозрачным».

Ранее венесуэльский министр заявила, что в стране ждут встречи Путина и Мадуро.