«Ограничение унитазов им дорого обойдется». Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом и новые санкции против РФ

Владимир Путин после окончания заседания XVII съезда Русского географического общества заявил, что инициатива встретиться в Будапеште с Дональдом Трампом шла от США, а саммит «просто перенесен», но не отменен. Он подчеркнул, что такие встречи «нужно хорошо готовить», чтобы получить «ожидаемый результат». Президент также прокомментировал новые санкции, выразив уверенность, что серьезного влияния на экономику России они не окажут. Кроме того, он пригрозил «ошеломляющим ответом» на удары американскими ракетами Tomahawk по целям на территории России.

О встрече с Трампом

Владимир Путин, комментируя отмену российско-американского саммита в Будапеште на уровне глав государств, заявил, что их встреча с Дональдом Трампом, скорее всего, просто «переносится» и состоится в будущем после более тщательной подготовки.

«Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — сказал Путин после окончания заседания XVII съезда Русского географического общества.

Он напомнил, что предложение провести саммит в Будапеште исходило от американской стороны.

«Сейчас я вижу — я знаком с этим заявлением — президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи», — предположил Путин, добавив, что Москва, «как и всегда, поддерживает диалог».

17 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого было объявлено о скором проведении саммита в Будапеште, на котором лидеры должны были обсуждать пути урегулирования конфликта на Украине. 22 октября Белый дом заявил, что Трамп не будет встречаться с Путиным «в ближайшем будущем».

«Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», — пообещал американский президент.

О санкциях США

Путин также прокомментировал новые санкционные меры со стороны США, признав, что они «будут иметь определенные последствия». В то же время он выразил уверенность, что «существенного» влияния на экономику России они не окажут.

«Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов», — заявил Путин.

Говоря о политическом значении рестрикций, он отметил, что они «наносят ущерб» отношениям Москвы и Вашингтона, которые «только-только начали восстанавливаться», а санкции их «не укрепляют».

Ранее США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второе президентство Трампа. Ограничительные меры затронули «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние компании. Активы нефтяников в Штатах будут заблокированы, также вводится запрет американским фирмам и лицам вести бизнес с этими компаниями и их дочерними структурами.

В Вашингтоне также предупредили о возможных «вторичных» санкциях — для иностранных финансовых институтов, которые продолжают работать с «Роснефтью» и «Лукойлом».

Путин призвал подумать, на кого работают люди в администрации США, которые предлагают американскому лидеру решения по ограничению российской нефти, которые приведут к резкому увеличению стоимости нефти и нефтепродуктов, в том числе на автомобильных заправках. Путин подчеркнул, что это коснется в том числе и Соединенных Штатов.

«И те, кто подсказывают действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают», — сказал российский президент.

Он напомнил, что во время своего первого президентского срока Трамп ввел наибольшее количество санкций против РФ на тот момент.

О Tomahawk

Путин также предупредил, что в случае ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk, о которых давно просит Киев, ответ может быть «ошеломляющим».

«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — подчеркнул он, назвав «попыткой эскалации» любые дискуссии на эту тему.

22 октября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что США сняли ключевое ограничение на применение вооруженными силами Украины ракет большой дальности западного производства. Позднее Дональд Трамп опроверг эту информацию.

О санкциях ЕС

Российский лидер также пошутил про новые санкции Евросоюза, рассказав, что в 19-й пакет ограничительных мер вошли унитазы, биде, раковины и прочая сантехника.

«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации», - сказал глава государства журналистам.