На Западе заявили об отказе Китая и Индии от нефти из России. В Госдуме в этом усомнились

Китайские нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, утверждают источники Reuters. Это произошло спустя сутки после того, как США ввели новые санкции в отношении российских нефтяных компаний.
По информации агентства, от заключения сделок на поставки морем нефти из РФ воздержатся, в частности, PetroChina Co., Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.
Китай импортирует морским путем около 1,4 млн баррелей российской нефти в сутки. Большая ее часть закупается независимыми нефтеперерабатывающими предприятиями.
КНР также импортирует около 900 тыс. баррелей в сутки по трубопроводам — весь этот объем поступает в PetroChina, которую, по словам опрошенных Reuters трейдеров, санкции, скорее всего, затронуть не смогут.
По оценкам аналитиков Vortexa Analytics, объем закупок российской нефти китайскими госкомпаниями в январе – сентябре составил менее 250 тыс. баррелей в сутки. По оценке консалтинговой фирмы Energy Aspects — 500 тыс. баррелей в сутки. При этом российские компании продают большую часть нефти в КНР через посредников, а не напрямую покупателям.
20 октября Главное таможенное управление Китая сообщило, что импорт российской нефти в страну за январь – сентябрь снизился на 8,1%, опустившись до 74,04 млн тонн.
РФ остается крупнейшим экспортером нефти на китайский рынок.
Второе место занимает Саудовская Аравия ( 59,52 млн тонн). Далее следуют Малайзия (51,23 млн тонн), Ирак (49,28 млн тонн), Бразилия (33,33 млн тонн) и Оман (26,22 млн тонн). Общий импорт нефти в Китай за девять месяцев сократился на 1,9%, до 553,41 млн тонн.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнение в правдоподобности публикации Reuters.
«Много фейков было в последнее время по поводу того, что одни не покупают, вторые не покупают. Я бы, честно говоря, пока не делал выводы из того, что Reuters дал какую-то информацию по этому поводу. Это же не «Синьхуа» (крупнейшее информагентство Китая. — «Газета.Ru») сказало. Давайте мы не будем бежать впереди паровоза», — сказал он.
Отказ Индии от закупок
В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что полностью отказаться от нефти из России из-за санкций США может Индия. В ближайшие недели Нью-Дели будет заказывать нефть с отгрузкой в ноябре и поставкой в декабре уже из других стран, утверждают источники агентства.
«Единственным исключением может стать нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy Ltd., <...> уже находящаяся под санкциями Великобритании и Европейского союза. С момента вступления в силу санкций ЕС в июле НПЗ работает исключительно на российской нефти и не имеет других вариантов поставок», — говорится в материале.
По информации Reuters, закупки в частности может прекратить крупнейший в Индии покупатель российской нефти — частная Reliance Industries. Ее представитель сообщил агентству, что компания пересматривает импорт российской нефти из России и намерена «полностью соответствовать рекомендациям правительства Индии».
16 октября в Белом доме заявили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США. На следующий день американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что Нью-Дели больше вообще не будет покупать нефть из России.
Власти Индии официально не подтвердили отказ от сотрудничества с Россией, но признали, что «работают над углублением энергетических связей с США».
Замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в интервью Tsargrad.tv подчеркнул, что Нью-Дели не может просто так прекратить закупки углеводородов у Москвы, поскольку значительная их часть приходится на частные компании, а у правительства нет прямых рычагов, чтобы на это влиять, как и нет оснований вводить против них санкции.
«У Индии подход очень прагматичный. Для них принципиально важно покупать нефть по наименьшей цене и импортировать, поскольку внутренний рынок нефтепродуктов в Индии субсидируется. И, по сути, им импорт нефти убыточен. Соответственно, чем меньше убыток, тем лучше», — пояснил Белогорьев.