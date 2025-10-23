На Западе заявили об отказе Китая и Индии от нефти из России. В Госдуме в этом усомнились

Китайские государственные компании остановили морские закупки российской нефти из-за новых санкций со стороны США, утверждает Reuters. Одновременно Bloomberg сообщает, что практически полностью отказаться от поставок нефти из РФ может Индия. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в достоверности этой информации — по его словам, «в последнее время было много фейков» на эту тему.

Китайские нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, утверждают источники Reuters. Это произошло спустя сутки после того, как США ввели новые санкции в отношении российских нефтяных компаний.

По информации агентства, от заключения сделок на поставки морем нефти из РФ воздержатся, в частности, PetroChina Co., Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.

Китай импортирует морским путем около 1,4 млн баррелей российской нефти в сутки. Большая ее часть закупается независимыми нефтеперерабатывающими предприятиями.

КНР также импортирует около 900 тыс. баррелей в сутки по трубопроводам — весь этот объем поступает в PetroChina, которую, по словам опрошенных Reuters трейдеров, санкции, скорее всего, затронуть не смогут.

По оценкам аналитиков Vortexa Analytics, объем закупок российской нефти китайскими госкомпаниями в январе – сентябре составил менее 250 тыс. баррелей в сутки. По оценке консалтинговой фирмы Energy Aspects — 500 тыс. баррелей в сутки. При этом российские компании продают большую часть нефти в КНР через посредников, а не напрямую покупателям.

20 октября Главное таможенное управление Китая сообщило, что импорт российской нефти в страну за январь – сентябрь снизился на 8,1%, опустившись до 74,04 млн тонн.

РФ остается крупнейшим экспортером нефти на китайский рынок.

Второе место занимает Саудовская Аравия ( 59,52 млн тонн). Далее следуют Малайзия (51,23 млн тонн), Ирак (49,28 млн тонн), Бразилия (33,33 млн тонн) и Оман (26,22 млн тонн). Общий импорт нефти в Китай за девять месяцев сократился на 1,9%, до 553,41 млн тонн.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнение в правдоподобности публикации Reuters.

«Много фейков было в последнее время по поводу того, что одни не покупают, вторые не покупают. Я бы, честно говоря, пока не делал выводы из того, что Reuters дал какую-то информацию по этому поводу. Это же не «Синьхуа» (крупнейшее информагентство Китая. — «Газета.Ru») сказало. Давайте мы не будем бежать впереди паровоза », — сказал он.

Отказ Индии от закупок

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что полностью отказаться от нефти из России из-за санкций США может Индия. В ближайшие недели Нью-Дели будет заказывать нефть с отгрузкой в ноябре и поставкой в декабре уже из других стран, утверждают источники агентства.

«Единственным исключением может стать нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy Ltd., <...> уже находящаяся под санкциями Великобритании и Европейского союза. С момента вступления в силу санкций ЕС в июле НПЗ работает исключительно на российской нефти и не имеет других вариантов поставок», — говорится в материале.

По информации Reuters, закупки в частности может прекратить крупнейший в Индии покупатель российской нефти — частная Reliance Industries. Ее представитель сообщил агентству, что компания пересматривает импорт российской нефти из России и намерена «полностью соответствовать рекомендациям правительства Индии».

16 октября в Белом доме заявили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США. На следующий день американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что Нью-Дели больше вообще не будет покупать нефть из России.

Власти Индии официально не подтвердили отказ от сотрудничества с Россией, но признали, что «работают над углублением энергетических связей с США».

Замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в интервью Tsargrad.tv подчеркнул, что Нью-Дели не может просто так прекратить закупки углеводородов у Москвы, поскольку значительная их часть приходится на частные компании, а у правительства нет прямых рычагов, чтобы на это влиять, как и нет оснований вводить против них санкции.

«У Индии подход очень прагматичный. Для них принципиально важно покупать нефть по наименьшей цене и импортировать, поскольку внутренний рынок нефтепродуктов в Индии субсидируется. И, по сути, им импорт нефти убыточен. Соответственно, чем меньше убыток, тем лучше», — пояснил Белогорьев.